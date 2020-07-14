Впервые за всю историю: Сорочинской ярмарки в 2020 году не будет

Традиционную ежегодную "Сорочинскую ярмарку решили отменить в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса. Об этом вчера, 13 июля, сообщили организаторы на официальной станице ярмарки.

"Мы приняли решение не проводить в этом году Сорочинскую ярмарку, которая должна была пройти в селе Великие Сорочинцы в Полтавской области", сообщают на сайте ярмарки.

Такая ситуация произошла впервые за всю историю провождения Сорочинской ярмарки, начиная с 1999 года.

Организаторы приняли подобное решение даже несмотря на ослабление карантина в стране, все потому, что они не хотят подвергать риску всех посетителей и всех принимающих участие в ярмарке.

Тем более, это может навредить репутации мероприятия, ведь уже начались сборы подписей против ее провождения. Координаторы не хотят "портить имидж" мероприятия с огромной историей.

"Мы не можем допустить любых проявлений пренебрежения к нашим участникам и гостям, которые много лет поддерживали нас. Любим и очень благодарны, но не можем иначе!" - подытожили руководители ярмарки.

Сорочинская ярмарка должна была открыть свои двери для посетителей 18 августа. Закрытие ожидалось 23 августа.