В Раде повысили стипендии детям-сиротам

В ВР приняли законопроект №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи.

Соответствующее решение поддержал 351 народный депутат Украины.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусмотрено внести изменения в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" и установить выплату стипендии в повышенном размере не менее 150 процентов прожиточного минимума на одного человека и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки.

Так, проектом предлагается детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые учатся, кроме полного государственного обеспечения выплачивать социальную стипендию в размере не менее 150% размера прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Также выплачивать 100% заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики.

Порядок выплаты и размер стипендии утверждается Кабинетом министров Украины.