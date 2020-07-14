Угон авто: в Раде приняли закон об усилении ответственности

В ВРУ планируют усиление уголовной ответственности за незаконное завладевание транспортным средством и его дальнейшую реализацию.

В Украине, во вторник 13 июля, за законопроект №3301 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством", в 1-ом чтении за заседании проголосовали 274 нардепа.

Сам законопроект предусмотрит усиление уголовной ответственности за подделывание, замены или уничтожения ID-номера транспортного средства, которым незаконно завладели и, к тому же за сбыт такого транспортного средства до 1 000 - 1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 17-20,4 тыс. грн, - сейчас, ред) или лишение свободы на 3-5 лет либо лишение на 3-7 лет.

В действующей редакции такое нарушение тянет за собой штрафы в размерах от 150 до 250 необлагаемых мин доходов граждан (2,5 - 4,2 тысяч гривен) или исправительные работы до 2 лет либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщалось ранее, 13 июля в Житомирской области Коростенского района на дороге возле села Обиходы произошла авария, в которой пострадали пятеро человек, среди них трое детей.