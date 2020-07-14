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Как ликвидируют последствия наводнений в Украине: Шмыгаль поделился деталями

Как ликвидируют последствия наводнений в Украине: Шмыгаль поделился деталями
18:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Денис Шмигаль призывает председателей ОГА ускорить денежные выплаты пострадавшим от наводнения в западных областях. Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

"Держим на контроле ситуацию в западных областях Украины. На ликвидацию последствий ненастья правительство в целом предусмотрело 2,7 млрд грн... Денежные выплаты пострадавшим уже начали осуществляться. Призываю губернаторов ускорить этот процесс, чтобы люди могли уже сейчас начать восстанавливать свои дома", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что важно, чтобы пострадавшие от наводнений населенные пункты как можно скорее вернулись к привычной жизни, а люди - получили помощь.

Кроме того, Шмыгаль заметил, что продолжаются восстановительные работы поврежденных объектов инфраструктуры.

"На Закарпатье силы батальона «Тиса» и подразделений ГСЧС продолжают расчищать домохозяйства, русла рек и укрепляют их берега. В Черновицкой области выполнены ремонтные работы на 1,7 млн грн. Обеспечен проезд на всех участках дорог, кроме моста через реку Прут. Мост восстановлению не подлежит. Служба автомобильных дорог в Черновицкой области осуществляет организационные мероприятия по восстановлению строительства основного моста", - добавил глава правительства.

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Также Шмыгаль уточнил, что наибольшие разрушения от наводнений претерпела Ивано-Франковская область. Сейчас уже восстановлено 77 км разрушенных автодорог и 51 поврежденный мост.

Кроме того, Шмыгаль обратил внимание, что подтопленных населенных пунктов по состоянию на 14 июля нет. Во всех областях организован усиленный мониторинг гидрологической обстановки на реках и своевременное информирование населения об ухудшении погодных условий.

Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Погибли 4 человека в Ивано-Франковской области.

На Прикарпатье в результате июньских наводнений было затоплено более 10 000 жилых домов, разрушено 149 км автодорог и 90 мостов.

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Украина, Непогода, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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