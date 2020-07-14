Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пост столичного мэра: кому из кандидатов по результатам опроса больше всего доверяют киевляне
Пост столичного мэра: кому из кандидатов по результатам опроса больше всего доверяют киевляне
В Евросоюзе планирут сократить список стран "зеленой зоны"
В Евросоюзе планирут сократить список стран "зеленой зоны"
Свитолина: Буду стартовать в Мадриде вместо US Open
Свитолина: Буду стартовать в Мадриде вместо US Open
"София Киевская" ждет гостей: заповедник снова работает
"София Киевская" ждет гостей: заповедник снова работает

"София Киевская" ждет гостей: заповедник снова работает

"София Киевская" ждет гостей: заповедник снова работает
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Национальный заповедник "София Киевская" открывает свои двери для посетителей после карантина. На официальном сайте заповедника появилось сообщение об этом событии.

"С 13 июля 2020 Национальный заповедник "София Киевская" полностью открывается для посещения", - говорится в сообщении.

Теперь все желающие смогут посетить все объекты недвижимого культурного наследия, которые находящихся на территории, а именно: Софийский собор, "Дом митрополита", Трапезную, Колокольню. Также можно будет спокойно погулять на территории. График работы: заповедник будет работать ежедневно без выходных с 10.00 до 18.00.

Также начинают работу и другие достопримечательности: лестница и паперть Андреевской церкви, которую можно посетить со среды по воскресенье с 12 до 20:00. Также для посещений открыт музей "Золотые ворота", который будет работать без выходных с 12:00 до 20:00.

Впервые за всю историю: Сорочинской ярмарки в 2020 году не будет

Желающим посетить Кирилловскую церковь придется еще подождать, так, как она еще закрыта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музей, София Киевская, Карантин, Заповеднк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине резко подорожал доллар: свежий курс валют
02 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
03 СМИ: Динамо продает Цыганкова и Миколенко
04 14 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
05 "СН" будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День взятия Бастилии: Зеленский поздравил Францию с праздником
День взятия Бастилии: Зеленский поздравил Францию с праздником
В Раде внесли изменения в закон о ВАКС
В Раде внесли изменения в закон о ВАКС
Штаб ООС: боевики трижды нарушали &quot;режим тишины&quot;
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "режим тишины"
Дождались: Spotify запускают и в Украине
Дождались: Spotify запускают и в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь