"София Киевская" ждет гостей: заповедник снова работает

"С 13 июля 2020 Национальный заповедник "София Киевская" полностью открывается для посещения", - говорится в сообщении.
Теперь все желающие смогут посетить все объекты недвижимого культурного наследия, которые находящихся на территории, а именно: Софийский собор, "Дом митрополита", Трапезную, Колокольню. Также можно будет спокойно погулять на территории. График работы: заповедник будет работать ежедневно без выходных с 10.00 до 18.00.
Также начинают работу и другие достопримечательности: лестница и паперть Андреевской церкви, которую можно посетить со среды по воскресенье с 12 до 20:00. Также для посещений открыт музей "Золотые ворота", который будет работать без выходных с 12:00 до 20:00.
Желающим посетить Кирилловскую церковь придется еще подождать, так, как она еще закрыта.