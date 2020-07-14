"София Киевская" ждет гостей: заповедник снова работает

Национальный заповедник "София Киевская" открывает свои двери для посетителей после карантина. На официальном сайте заповедника появилось сообщение об этом событии.

"С 13 июля 2020 Национальный заповедник "София Киевская" полностью открывается для посещения", - говорится в сообщении.

Теперь все желающие смогут посетить все объекты недвижимого культурного наследия, которые находящихся на территории, а именно: Софийский собор, "Дом митрополита", Трапезную, Колокольню. Также можно будет спокойно погулять на территории. График работы: заповедник будет работать ежедневно без выходных с 10.00 до 18.00.

Также начинают работу и другие достопримечательности: лестница и паперть Андреевской церкви, которую можно посетить со среды по воскресенье с 12 до 20:00. Также для посещений открыт музей "Золотые ворота", который будет работать без выходных с 12:00 до 20:00.

Желающим посетить Кирилловскую церковь придется еще подождать, так, как она еще закрыта.