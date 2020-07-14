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В Минюсте могут переплатить за компьютеры от четверти до трети из 2 миллионов

В Минюсте могут переплатить за компьютеры от четверти до трети из 2 миллионов
Обновлено 22:29 Сегодня Телеграф nashigroshi.org Фото: facebook
Западное межрегиональное управление Министерства юстиции (г.. Львов) 6 июля по результатам тендера заказало ЧП Быстров Сергей Владимирович компьютеров на 1990000 грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро".

До конца июля за семь рабочих дней после заявки поставят сто компьютеров, а именно:

  • 81 моноблок Vinga AIO Business B400 (A24N4200.864240WP) с операционной системой Windows 10 Pro 64 bit и проволочными устройствами ввода по 20100 грн.
  • 19 моноблоков Vinga AIO Business B400 (A22N4200.464240WP) с операционной системой Windows 10 Pro 64 bit и проволочными устройствами ввода по 19000 грн. 

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Модели мышки и клавиатуры не указано ни в договоре, ни в предложении победителя. 

Производитель ООО "Комел" на своем сайте продает такие моноблоки вдвое дешевле - по 10 499 грн. и 9399 грн., но они не имеют операционной системы, мыши и клавиатуры. 

Компьютер Vinga AIO BUSINESS

ПК Vinga AIO BUSINESS

Windows 10 Microsoft Windows 10 Профессиональная 64 bit

Сейчас в интернет-магазинах OEM-версия операционной системы Windows 10 Pro 64 bit для сборщиков стоит 3 999-4 678 грн. Цены комплектов из проводных мыши и клавиатуры для настольных персональных компьютеров различаются примерно от 356 грн. в 1393 грн.

По таким ценам моноблоки с операционной системой и проволочными устройствами ввода обошлись бы в 14 854-16 570 грн. и 13 754-15 470 грн., что на четверть-треть дешевле.

Поставщик закупит моноблоки у производителя. Гарантийный срок составляет один год.

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Стоимость договора на 11% ниже ожидаемой стоимости закупки в 2240000 грн. 

ООО "Улисс Системс" требовало от заказчика увеличить срок поставки с семи до 30 рабочих дней после заявки, считая слишком короткий срок дискриминацией. Однако заказчик отказался менять тендерную документацию, поскольку не увидел в этом дискриминации. Кроме того, он заявил, что компьютеры нужны с поставкой в кратчайшие сроки, потому что ему подчинили дополнительно Львовскую, Волынскую и Ровенскую области, поэтому работников необходимо срочно обеспечить материально-технической базой.

Единственным конкурентом был ФЛП Юрочка Андрей Владимирович, зарегистрированный в 2001 году во Львове. Причем оба участника ни разу не снижал цену в ходе аукциона.

Предприниматель Сергей Быстров зарегистрирован в 2005 году во Львове. Всего с 2016 он получил государственных подрядов на 3380000 грн., Среди которых нынешний - самый большой.

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Все по теме:

Украина, Закупки, Финансы, Минюст.

Автор:

Телеграф
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