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В Минздраве дали прогноз: вернутся ли ученики в школу 1 сентября

В Минздраве дали прогноз: вернутся ли ученики в школу 1 сентября
Обновлено 22:05 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Украине Минздрав и МОН собираются открыть школы в сентябре. Для этого ведомства разрабатывают спецположения, которые будут регулировать работу учреждений с соблюдением всех требований по карантину. Об этом заявил Максим Степанов.

Максим Степанов рассказал, что на данный момент МЗ вместе с МОН занимаются разработкой правил.

Глава Минздрава также заявил, что потребуется около недели для выдачи и обнародования перечня готовых правил.

Он подчеркнул, что сейчас идет разговор о том, что дети должны пойти в школу уже 1 сентября, хотя и конечно начало и сам процесс будет иметь отличия от прошлогоднего.

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Также глава МЗ оратил внимание, что правила будут касатся как учащихся так и преподающих.

Степанов добавил, что еще будут разработаны ряд правил учитывающих социальную дистанцию и количество дедей, которые будут находтся в классе.

Будет термоскининг во время того, как дети и работники посещают школу, такие вещи считаются обательными и будут соблюдены в полной мере.

Но мы очень четко все это распишем, как будут учиться наши дети и при каких условиях при необходимости в условиях адаптивного карантина может быть переход на дистанционную форму обучения – при каких признаках и критериях", – добавил Степанов.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, МОН, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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