Минздрав: К ослаблению карантина не готовы шесть областей

В Украине по состоянию на 15 июля 6 регионов не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантинных мер. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская и Черниговская области.

В частности, данные по определенным критериям из АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.

Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мер в соответствии со сведениями, опубликованными на официальном веб-сайте Министерства здравоохранения.

Как сообщалось, 15 июля в Украине выявили еще 836 новых случаев Covid-19, скончалось от осложнений болезни 15 человек, выздоровело рекордное количество больных - 977.

Также сообщалось, что Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет отказаться от ограничительных мер. В Минздраве готовят проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

По состоянию на утро 15 июля, 7 373 782 человека в мире смогли победить коронавирус. Такие данные приводит Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).