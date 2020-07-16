День бухгалтера Украины 2020: история и традиции праздника

День бухгалтера в нашей стране празднуется 16 июля. Как говорит народная мудрость: "Лучше забыть о своем дне рождения, чем о Дне бухгалтера". Ведь именно от этого человека зависит судьба вашей заработной платы.

В июле 2020 года свой профессиональный праздник отмечают украинские бухгалтеры. В праздничных мероприятиях принимают участие все, кто имеет отношение к данному направлению деятельности, вне зависимости от звания и занимаемой должности.

Дата праздника была выбрана в честь принятия Закона Украины О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине 16 июля 1999 года и утверждена как День бухгалтера 18 июня в 2004 году.

Традиции праздника

Праздник справляется в кругу друзей, знакомых, родственников и близких людей. Торжества проходят дома, в кафе и ресторанах. Начальство компаний благодарит специалистов за их работу, лучших сотрудников награждает грамотами и дипломами. Первые лица организаций подчёркивают важную роль специалистов.

В преддверии Дня бухгалтера 2020 в Украине проходят курсы повышения квалификации, конференции, семинары. Рассматриваются вопросы предоставления документации, ведения аудита. Средства массовой информации публикуют материалы о профессии. Видные деятели сферы дают интервью, в которых рассказывают о проблемах и успехах отрасли, предлагают способы её усовершенствования.

Интересные факты о бухгалтерах

Основоположником бухгалтерского учета считается итальянский математик Лука Пичоли. Именно он выдал первую книгу о двойном учете в 1494 году. Известно, что среди его учеников был художник и ученый Леонардо да Винчи.

На сегодня соотношение женщин и мужчин в бухгалтерской профессии — примерно 80% на 20% в пользу женщин.

Девиз бухгалтерского дела: "Наука, доверие, независимость!".