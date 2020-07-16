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Лето снова "занимает позиции": в Украину вернется 30-градусная жара

Лето снова "занимает позиции": в Украину вернется 30-градусная жара
08:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Укргидрометцентре рассказали, что в ближайшие выходные территорию Украины "накроет" невыносимая жара.

Сегодня, 16 июля, незначительные дожди ожидаются лишь на западе страны, днем температура поднимется до  21-26°, а на юге местами до 29°.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

В столице сегодня будет солнечно и сухо. Ветер переменный, 3-8 м/с. Температура в городе днем ожидается около 25°, в области 21-26°.

погода 16 июля

Погода 16 июля, фото: meteo.gov.ua

На западе страны прогнозируются умеренные осадки, местами грозы. Ближе к выходным дожди будут усиливаться, но лишь в районе Закарпатья и Карпат. Ветер переменный, 3-8 м/с. Ночью температура опустится до 11-16°, на побережье морей до 20°; днем на западе 19-24° (в Карпатах 12-17°), на остальной территории 23-28°, на юге страны местами 29-32°.

погода 17 июля

Погода 17 июля, фото: meteo.gov.ua

На Киевщине 17-18 июля без осадков, лишь в пятницу местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

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Под конец недели, в воскресенье, 19 июля в западной, днем и местами на севере, а также 20 июля в Украине, кроме востока, кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Термометр ночью будет показывать 11-17°, на юге до 20°; днем в западных областях 20-25°, на юге и юго-востоке страны 27-33°, на остальной территории 23-29°.

В Киеве и области 19-20 июля кратковременные дождь, гроза, только ночью в воскресенье без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

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Все по теме:

Погода, Жара, Лето, Прогноз погоды, Июль.

Автор:

Телеграф
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