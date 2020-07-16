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Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать
Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать

Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать

Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В понедельник 20 июля 2020 года — Новолуние. Как оно повлияет на нашу жизнь, чего не стоит делать, кому опасаться и быть особенно осторожными.

Новолуние — кратковременная, но очень важная фаза Луны. В этот день нередко происходит много важного и интересного. Астрологи расскажут, чем примечателен данный день в июле, а также что можно и что нельзя будет делать в эти сутки.

20 июля 2020 года Луна будет находиться в Раке. Чувство спокойствия в эти дни будет находить вас в домашней обстановке. Работа по дому окажется полезной и даже приятной: готовка, уборка, сад. Вы можете быть подвержены перепадам настроения. Нужно научиться прощать и забывать, чтобы не впасть в депрессию от постоянных размышлениях о прошлых обидах.

Энергетика понедельника - женская, беспокойная, умиротворяюще-пассивная. День "тяжелый" - чувства давлеют над разумом. Эмоции настроены на поэтическое и мечтательное восприятие окружающего. Любые перемены вызывают беспокойство. Удачи чередуются с неудачами.

Новолуние

Астрологи советуют не переживать по мелочам и просто расслабиться. Нужно перестать думать негативно при помощи трех эффективных методов.

Чего нельзя делать в это Новолуние

В этот день закаляется вера в себя, поэтому нельзя позволять своим страхам управлять собой. Нельзя думать о плохом и давать себе расстраиваться по мелочам.

Нельзя проявлять равнодушие к близким, второй половинке и лучшим друзьям. Если кто-то попросит о помощи, нужно отозваться на эту просьбу. В противном случае можно спровоцировать ухудшение отношений.

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Нельзя общаться с негативно настроенными людьми. В этот день будет немало провокаторов, от которых нужно отстраняться. Они только и будут ждать момента, чтобы вывести вас из себя. Если отвечать им той же монетой, это будет заведомо проигрышный путь.

Астрологи советуют не впадать в крайности. Максимальная вовлеченность в рабочий процесс или в домашние дела — это очень хорошо, но это не значит, что стоит работать, не покладая рук. Отдых будет очень важной составляющей счастья.

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Все по теме:

Астрология, Новолуние, Новая Луна.

Автор:

Телеграф
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