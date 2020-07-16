"Вызываю на дуэль": Геращенко обратилась к "слуге народа"

Народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" вызвала Максима Бужанского на языковую дуэль.

Во время акции под стенами ВР по законопроекту об обучении на государственном языке в учебных заведениях люди зажгли красные файеры.

"Я вызываю Бужанского на дуэль - написать диктант на русском и украинском, и я напишу эти диктанты в тысячи раз лучше, я уверяю", - сказала народный депутат Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что государственным языком в нашей стране должен быть только украинский.

Сейчас на сцене выступили депутаты Андрей Парубий и София Федина.

Площадь под ВР заполнена людьми.

В Верховной Раде в пятницу, 17 июля, могут рассмотреть законопроект Бужанского, который предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

В частности, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в понедельник, 13 июля, на согласительном совете выразил инициативу фракции включить в повестку дня законопроект №2362 Максима Бужанского "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях" .

Председатель ВР Дмитрий Разумков тогда отметил, что этот законопроект может быть вынесен на голосование 17 июля.