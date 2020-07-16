"Мы не котята, мы сторожевые псы": Вятрович призывает людей собраться у Рады в защиту украинского языка

Бывший глава Украинского института национальной памяти и народный депутат Владимир Вятрович призвал всех неравнодушных граждан 16 июля прийти к Верховной Раде для защиты украинского языка. Причиной послужил проект закона, предложенный депутатом "СН" Максимом Бужанским.

"Я выходил под парламент в защиту языка в 2012 году. Помню, кто и как "развел котят" и принял закон Кивалова-Колесниченко. В связи с этим призываю всех выйти на акцию завтра (16 июля, - ред), несмотря на информацию, что якобы проект Бужанского рассматривать не будут. Выйти в пятницу. Выйти в любой другой день, когда будет существовать опасность принятия антиязыкового закона. Мы не котята, мы сторожевые псы. А потому не лезьте в наш язык", - сообщил Вятрович.

Он также записал обращение с призывом собраться под Верховной Радой в 9 часов утра.

Отметим, что на данный момент законопроект Бужанского, которым предусмотрена отсрочка от перехода русскоязычных школ на обучение на украинском, не внесен в повестку дня Рады на 16 июля.

Ранее нардеп "СН" Ирина Верещук сообщала, что законопроект Бужанского должен быть отозван.

На этой неделе парламент планировал рассмотреть проект закона народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского о переходе русскоязычных школ на украинский язык образования в 2023 году, в не, как предусмотрено в действующем законодательстве, с 2020 года.

В свою очередь, языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал парламент отклонить проект закона, так как, по его мнению, документом предлагается "сорвать сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года".