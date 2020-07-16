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"Мы не котята, мы сторожевые псы": Вятрович призывает людей собраться у Рады в защиту украинского языка

"Мы не котята, мы сторожевые псы": Вятрович призывает людей собраться у Рады в защиту украинского языка
Обновлено 00:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com
Бывший глава Украинского института национальной памяти и народный депутат Владимир Вятрович призвал всех неравнодушных граждан 16 июля прийти к Верховной Раде для защиты украинского языка. Причиной послужил проект закона, предложенный депутатом "СН" Максимом Бужанским.

"Я выходил под парламент в защиту языка в 2012 году. Помню, кто и как "развел котят" и принял закон Кивалова-Колесниченко. В связи с этим призываю всех выйти на акцию завтра (16 июля, - ред), несмотря на информацию, что якобы проект Бужанского рассматривать не будут. Выйти в пятницу. Выйти в любой другой день, когда будет существовать опасность принятия антиязыкового закона. Мы не котята, мы сторожевые псы. А потому не лезьте в наш язык", - сообщил Вятрович. 

Он также записал обращение с призывом собраться под Верховной Радой в 9 часов утра.  

Отметим, что на данный момент законопроект Бужанского, которым предусмотрена отсрочка от перехода русскоязычных школ на обучение на украинском, не внесен в повестку дня Рады на 16 июля.  

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Ранее нардеп "СН" Ирина Верещук сообщала, что законопроект Бужанского должен быть отозван. 

На этой неделе парламент планировал рассмотреть проект закона народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского о переходе русскоязычных школ на украинский язык образования в 2023 году, в не, как предусмотрено в действующем законодательстве, с 2020 года. 

В свою очередь, языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал парламент отклонить проект закона, так как, по его мнению, документом предлагается "сорвать сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года". 

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Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Вятрович, Максим Бужанский.

Автор:

Телеграф
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