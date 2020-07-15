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Рада соберется на торжественное заседание: ожидают Зеленского

Рада соберется на торжественное заседание: ожидают Зеленского
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф
Перед летними каникулами Верховная Рада проведет торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Ожидается, что в парламент прибудет глава государства Владимир Зеленский.

16 июля 2020 в 16:00 состоится торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

К участию в торжественном заседании приглашены народные депутаты Украины, которые принимали участие в принятии Декларации о государственном суверенитете Украины. Состоится церемония вручения государственных наград народным депутатам Украины I созыва.

Как сообщается, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в этом заседании и выступит с речью.

Стоит отметить, что что это последняя пленарная неделя парламента. Депутаты идут на летние каникулы.

В связи с этим Рада за два дня три раза собиралась на внеочередные заседания. 

Так, вчера, 14 июля, нардепы проголосовали за "игорный" законопроект. Депутаты приняли закон, который регулирует рынок азартных игр, теперь игорный бизнес стал легальным.

Напомним, глава государства переезжает и с семьей будет проживать в государственной дачи "Конча-Заспа".

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Верховная Рада, Президент, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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