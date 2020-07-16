"Очередная маленькая победа": Дугарь смягчили меру пресечения

Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом написал ее адвокат Денис Ломанов в соцсети Facebook.

"Очередная маленькая победа. Печерским районным судом г.Киева продлены возложенные на неё (Дугарь, - ред.) обязательства, однако её исключили из списка свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, с которыми Яна проходит службу, и преподавателям учебного заведения", - написал он.

"Следующее заседание - попытка стороны обвинения обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства в течение 10 дней", - добавил адвокат Дугарь.

Павел Шеремет погиб во время взрыва собственного автомобиля 20 июля 2016 года.

12 декабря прошлого года правоохранители задержали троих подозреваемых: врача Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь.

Кузьменко и Антоненко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дугарь сначала отправили под круглосуточный домашний арест, но позже смогла выйти под залог.