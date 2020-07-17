Украину снова накроет жара: в отдельных регионах пройдут сильные грозы

В Украине снова установится жара, местами до +30°. Синоптики предупреждают об опасности - местами пройдут сильные грозовые дожди.

В пятницу, 17 июля, в Украине значительно потеплеет, во всех западных регионах ожидаются сильные дожди. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25...+27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Об этом свидетельствуют данные карты Украинского гидрометцентра.

Погода в регионах

В западных регионах во всех областях дождь, местами сильный. Во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях ночью +12...+14°, днем +21...+23°. В Житомирской и Винницкой областях ночью +13...+15°, днем +25...+27°.

В северных и центральных регионах ясно, ночью +13...+15°, днем +26...+28°.

На востоке Украины без осадков, температура воздуха ночью +12...+14°, днем +25...+27°.

На юге страны солнечно, ночью +17...+19°, днем +27...+29°. В Крыму малооблачная погода, осадки не предвидятся, ночью +17...+19°, днем +26...+28°.

Прогноз погоды на 17 июля, фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве

В Киеве 17 июля ожидается малооблачная погода. Температура воздуха будет колебаться днем +25...+27°, а ночью от +11...+15°. В области без осадков, ночью +13...+15°, днем +26...+28°.

Прогноз погоды в Киеве на 17 июля, фото: meteo.gov.ua

На выходных в Украине установится жара, местами пройдут сильные грозовые дожди.

В субботу, 18 июля, на западе грозы, ночью +12...+14°, днем +22...+24°. Синоптики предупреждают о штормовом ветре. В реках повышения уровня воды.

В остальных регионах без осадков. На севере и центре ожидается умеренная облачность. Температура воздуха ночью +15...+16°, днем +26...+28°.

На юге и востоке страны ясно, температура воздуха будет колебаться днем от +26 до +30 градусов.

Прогноз погоды на 18 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 19 июля, фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 19 июля, в западных и северных областях пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +26...+28°.

Стоит отметить, что в последний месяц лета синоптики прогнозируют в Украине сильную жару. Также в августе выпадет мало осадков, из-за чего во многих регионах ожидается засуха.