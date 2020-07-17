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Пятница, 17.07.2020
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Украину снова накроет жара: в отдельных регионах пройдут сильные грозы

Украину снова накроет жара: в отдельных регионах пройдут сильные грозы
09:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине снова установится жара, местами до +30°. Синоптики предупреждают об опасности - местами пройдут сильные грозовые дожди.

В пятницу, 17 июля, в Украине значительно потеплеет, во всех западных регионах ожидаются сильные дожди. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25...+27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 

Об этом свидетельствуют данные карты Украинского гидрометцентра

Погода в регионах 

В западных регионах во всех областях дождь, местами сильный. Во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях ночью +12...+14°, днем +21...+23°.  В Житомирской и Винницкой областях ночью +13...+15°, днем +25...+27°.

В северных и центральных регионах ясно,  ночью +13...+15°, днем +26...+28°. 

На востоке Украины без осадков, температура воздуха ночью +12...+14°, днем +25...+27°.

На юге страны солнечно, ночью +17...+19°, днем +27...+29°. В Крыму малооблачная погода, осадки не предвидятся, ночью +17...+19°, днем +26...+28°. 

Прогноз погоды на 17.07.2020

Прогноз погоды на 17 июля, фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве

В Киеве 17 июля ожидается малооблачная погода. Температура воздуха будет колебаться днем +25...+27°, а ночью от +11...+15°. В области без осадков,  ночью +13...+15°, днем +26...+28°. 

Прогноз погоды в Киеве на 17.07.2020

Прогноз погоды в Киеве на 17 июля, фото: meteo.gov.ua

На выходных в Украине установится жара, местами пройдут сильные грозовые дожди.

В субботу, 18 июля, на западе грозы, ночью +12...+14°, днем +22...+24°. Синоптики предупреждают о штормовом ветре. В реках повышения уровня воды.

В остальных регионах без осадков. На севере и центре ожидается умеренная облачность. Температура воздуха ночью +15...+16°, днем +26...+28°. 

На юге и востоке страны ясно, температура воздуха будет колебаться днем от +26 до +30 градусов.

Прогноз погоды на 18.07.2020

Прогноз погоды на 18 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 19.07.2020

Прогноз погоды на 19 июля, фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 19 июля, в западных и северных областях пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +26...+28°. 

В Карпатах заметили медленный смерч (Видео)

Стоит отметить, что в последний месяц лета синоптики прогнозируют в Украине сильную жару. Также в августе выпадет мало осадков, из-за чего во многих регионах ожидается засуха.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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