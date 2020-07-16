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В Карпатах заметили медленный смерч (Видео)

В Карпатах заметили медленный смерч (Видео)
19:14 Сегодня Телеграф Фото: Pavlo Pyvovar Landscape via Facebook
На Прикарпатье в горах прошел медленный смерч. Явление сопровождалось крупным градом.

В Ивано-Франковской области в горах пронесся смерч. Природное явление сопровождалось ветром и градом размером с перепелиное яйцо.

Фото и видео опубликовали фотографы Павел Пивовар и Олег Перепелюк в Facebook.

Очевидцы заметили, что смерч в Карпатах - двигался с очень малой скоростью.

"На расстоянии каких-то двух-трех километров от меня образовался вот такой смерч. Он крутился легонько, словно никуда не спешил", - рассказал Пивовар.

Как сообщалось, в последние время смерчи в Украине распространенное явление. Климатологи связывают такие погодные аномалии с изменениями климата. Резкие перепады температуры способствуют образованию смерчей. 

Так, недавно в Запорожской области в курортном городе Кирилловка удалось зафиксировать двойной смерчь. Смерч был также замечен и жителями села Обертин, Ивано-Франковская области в июне.

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Все по теме:

Карпаты, Смерч, Ивано-Франковская область.

Автор:

Телеграф
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