В Карпатах заметили медленный смерч (Видео)

На Прикарпатье в горах прошел медленный смерч. Явление сопровождалось крупным градом.

В Ивано-Франковской области в горах пронесся смерч. Природное явление сопровождалось ветром и градом размером с перепелиное яйцо.

Фото и видео опубликовали фотографы Павел Пивовар и Олег Перепелюк в Facebook.

Очевидцы заметили, что смерч в Карпатах - двигался с очень малой скоростью.

"На расстоянии каких-то двух-трех километров от меня образовался вот такой смерч. Он крутился легонько, словно никуда не спешил", - рассказал Пивовар.

Как сообщалось, в последние время смерчи в Украине распространенное явление. Климатологи связывают такие погодные аномалии с изменениями климата. Резкие перепады температуры способствуют образованию смерчей.

Так, недавно в Запорожской области в курортном городе Кирилловка удалось зафиксировать двойной смерчь. Смерч был также замечен и жителями села Обертин, Ивано-Франковская области в июне.