Первый замглавы Укравтодора: Досье Евгения Кузькина

Евгений Кузькин 19 июня 2020 назначенный правительством на должность первого заместителя Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Правой рукой Кубракова Кузькин стал после того, как занимал должность главного бухгалтера Укравтодора. Об этом сообщают в НГ.

С апреля 2005 г., он возглавлял Государственную налоговую администрацию в Харьковской области.

Перед назначением в Укравтодор несколько лет работал в Министерстве финансов, занимал должность директора департамента местных бюджетов. Был заместителем в 2010-2011 годах Министра финансов Федора Ярошенко.

Фигурировал в деле НАБУ о строительстве дороги в конный клуб "Eguides" миллиардера Геннадия Буткевич (сеть магазинов "АТБ"). Кузькин отвечал за выделение государством субвенции 18 млн грн на дорогу до частного клуба (подробнее см. "Дорога к развлечениям элиты за государственные деньги"). Деньги были выделены в 2017 году без надлежащих обоснований по просьбе ряда народных депутатов, в том числе Антона Геращенко, в этом замминистра МВД Арсена Авакова. Напомним, окружение Авакова также связано с Буткевичем по распределению государственных недр.

Всю жизнь Евгений Кузькин проработал на государственной службе, и не имел бизнеса.

Согласно единого юридического реестра, был одним из основателей харьковского благотворительного фонда "Инжэк". Вместе с ним учредителями фонда является Валерий Коваль, Сергей Таубе и Геннадий Курочкин. Благотворительный Фонд известен тем, что покупал иномарки, которыми пользовался ректор Харьковского национального экономического университета, где и работал Кузькин.

Жена Кузькина - Татьяна Иванова, вместе с его сыном Алексеем владеют компанией "Атрейн-Сервис", которая занимается предоставлением имущества в аренду. Также оба значились основателем и руководителем фирмы "Будродресурс", которая занимается добычей песка и гравия. Сейчас компания находится в состоянии прекращения деятельности, но в списках учредителей юрлица значились также Валерий Драчев, Марьян Малько и Герасим Яринич. Два последних обладают также частным предприятием "Екосанд", которое аналогично занимается добычей песка и гравия, а также оптовой торговлей.

Согласно декларации, у Евгения Кузькина нет ни жилья, ни транспортных средств. Единственное, что он задекларировал это небольшую часть недвижимости жены: квартиру в столице на 115 квадратов, и два дома в Харькове. Но согласно реестра, жена имеет гораздо больше недвижимого имущества. В частности, два земельных участка в Харькове, и около 700 квадратов жилья: квартиру на 44 квадратных метра, жилой дом на 171 квадратный метр, еще один дом на 238 м2, еще небольшой на 68 м2 и 159 квадратов офисных помещений в центре Харькова.

У сына Евгения Кузькина Алексея в собственности земельный участок на 0,25 га с домом в Харьковской области, еще один дом на 173 квадраты с земельным участком в Харькове приобретен в 2017-м году, квартира в Ялте на 72 квадрата приобретена в 2013-м , паркоместо в бизнес-центре в Харькове, а также дом в Харькове с надворными зданиями на 216 квадратных метров. Еще в 2011-м году у сына появилась 4-х комнатная квартира в Харькове.