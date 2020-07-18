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Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI

Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф Фото: Википедия
Соединенные Штаты Америки одобрили продажу Украине до 16 современных катеров Mark VI и необходимого оборудования. Об этом проинформировал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров  Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит возможности ВМС ВСУ и поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черному и Азовскому морях. Я благодарен партнерам из США, которые продолжают оказывать поддержку Украине", - написал Кулеба. 

 

 "Mark VI  - это современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий. Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках программы помощи США. Остальные Украина сможет закупить у США за счет оборонного бюджета ", - добавил глава МИД. 

 

"Этот важный шаг свидетельствует об увеличивающемся доверии между Украиной и США. Эта поддержка, в добавок к реформе сектора безопасности, обороны и оборонной промышленности, позволит Украине развить современные и взаимосовместимые с НАТО Вооруженные силы, способные эффективно противостоять российской агрессии", - подытожил он. 

 

Как уточняли в Государственном департаменте США, кроме 16-ти боевых катеров, Украине будут проданы:

  • 32 пушки MSI Seahawk A2;
  • 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR);
  • 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-мегаметровою локационной системой;
  • 16 идентификационных систем IFF;
  • 40 пушек MK44;
  • коммуникационное оборудование;
  • вспомогательное оборудование;
  • запасные и ремонтные части;
  • инструменты и испытательное оборудование и тому подобное.

Командующий ВМС: Украина может стать первой после США страной, которая будет иметь на вооружении катера Mark VI

Ведомство также отмечало, что продажа соответствует целям внешней политики и нацбезопасности США путем повышения оборонных способностей страны-партнера, которая остается "фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

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США, МИД, Дмитрий Кулеба, Mark VI.

Автор:

Телеграф
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