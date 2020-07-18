Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу Украине до 16 современных катеров Mark VI и необходимого оборудования. Об этом проинформировал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит возможности ВМС ВСУ и поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черному и Азовскому морях. Я благодарен партнерам из США, которые продолжают оказывать поддержку Украине", - написал Кулеба.

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності @UA_NAVY, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну! 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020

"Mark VI - это современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий. Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках программы помощи США. Остальные Украина сможет закупить у США за счет оборонного бюджета ", - добавил глава МИД.

Mark VI — це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету. 2/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020

"Этот важный шаг свидетельствует об увеличивающемся доверии между Украиной и США. Эта поддержка, в добавок к реформе сектора безопасности, обороны и оборонной промышленности, позволит Украине развить современные и взаимосовместимые с НАТО Вооруженные силы, способные эффективно противостоять российской агрессии", - подытожил он.

Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США і Україною. Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні Сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії. 3/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020

Как уточняли в Государственном департаменте США, кроме 16-ти боевых катеров, Украине будут проданы:

32 пушки MSI Seahawk A2;

20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR);

16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-мегаметровою локационной системой;

16 идентификационных систем IFF;

40 пушек MK44;

коммуникационное оборудование;

вспомогательное оборудование;

запасные и ремонтные части;

инструменты и испытательное оборудование и тому подобное.

Ведомство также отмечало, что продажа соответствует целям внешней политики и нацбезопасности США путем повышения оборонных способностей страны-партнера, которая остается "фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе".