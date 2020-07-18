Украина заняла первую строчку в рейтинге самых опасных стран Европы

Украина возглавила рейтинг стран по уровню преступности в Европе. Такие данные приводит сервис Numbeo.

Специалисты составили список стран по уровню преступности. Украина в этом рейтинге заняла первое место среди стран Европы с показателем 48,84.

Топ-10 самых опасных стран Европы выглядит таким образом:

Украина

Швеция

Франция

Молдова

Ирландия

Бельгия

Великобритания

Италия

Босния и Герцеговина

Черногория

Тем не менее, в рейтинге стран мира Украина занимает 47 место по соседству с Марокко, Ираном, Ганой и Ираком.

Топ-10 самых опасных стран мира:

Венесуэла

Папуа-Новая Гвинея

Южная Африка

Афганистан

Гондурас

Тринидад и Тобаго

Бразилия

Гайяна

Сальвадор

Сирия

Отметим, что ни один из украинских городов не вошел в Топ-10 самых криминальных городов Европы. Тем не менее Одесса и Днепр заняли 12 и 13 строку в списке.

Напомним, на столичной станции метро "Шулявская" в 20:08 в помойке у входа взорвалось неизвестное устройство.