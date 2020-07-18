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Украина заняла первую строчку в рейтинге самых опасных стран Европы

Украина заняла первую строчку в рейтинге самых опасных стран Европы
Обновлено 16:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
Украина возглавила рейтинг стран по уровню преступности в Европе. Такие данные приводит сервис Numbeo.

Специалисты составили список стран по уровню преступности. Украина в этом рейтинге заняла первое место среди стран Европы с показателем 48,84. 

Топ-10 самых опасных стран Европы выглядит таким образом:  

  • Украина
  • Швеция
  • Франция 
  • Молдова
  • Ирландия 
  • Бельгия 
  • Великобритания 
  • Италия
  • Босния и Герцеговина 
  • Черногория

рейтинг стран Европы по уровню преступности

Тем не менее, в рейтинге стран мира Украина занимает 47 место по соседству с Марокко, Ираном, Ганой и Ираком. 

Топ-10 самых опасных стран мира: 

  • Венесуэла 
  • Папуа-Новая Гвинея 
  • Южная Африка 
  • Афганистан 
  • Гондурас
  • Тринидад и Тобаго 
  • Бразилия 
  • Гайяна 
  • Сальвадор 
  • Сирия

Самые опасные страны мира

Отметим, что ни один из украинских городов не вошел в Топ-10 самых криминальных городов Европы. Тем не менее Одесса и Днепр заняли 12 и 13 строку в списке. 

Самые опасные города Европы

Напомним, на столичной станции метро "Шулявская" в 20:08 в помойке у входа взорвалось неизвестное устройство.

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Все по теме:

Украина, Европа, Рейтинг, Преступления.

Автор:

Телеграф
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