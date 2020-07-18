Украина заняла первую строчку в рейтинге самых опасных стран Европы

Специалисты составили список стран по уровню преступности. Украина в этом рейтинге заняла первое место среди стран Европы с показателем 48,84.
Топ-10 самых опасных стран Европы выглядит таким образом:
Тем не менее, в рейтинге стран мира Украина занимает 47 место по соседству с Марокко, Ираном, Ганой и Ираком.
Топ-10 самых опасных стран мира:
Отметим, что ни один из украинских городов не вошел в Топ-10 самых криминальных городов Европы. Тем не менее Одесса и Днепр заняли 12 и 13 строку в списке.
Напомним, на столичной станции метро "Шулявская" в 20:08 в помойке у входа взорвалось неизвестное устройство.