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День Независимости 2020: у Зеленского хотят провести Шествие ветеранов

День Независимости 2020: у Зеленского хотят провести Шествие ветеранов
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua
Консультативный совет по делам ветеранов и семей погибших защитников Украины при президенте поддержал инициативу проведения Шествия ветеранов ко Дню Независимости Украины.

"Единогласным решением участники заседания выразили поддержку инициативе ряда ветеранских ГО относительно проведения ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов, как неполитической и объединительной акции, которая призвана продемонстрировать силу и единство защитников нашей страны", - пишет пресс-служба президента. 

Также председатель Совета Сергей Куницын проинформировал участников заседания о мероприятиях, запланированных ко Дню памяти защитников Украины 29 августа. 

В этот день планируется проведение общегосударственной минуты молчания. Около Михайловского Златоверхого собора пройдет панихида в память о всех погибших защитниках Украины при участии родственников павших героев. Вместе с тем аналогичные акции пройдут и в других городах и селах страны. 

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Также на заседании Консультативного совета было принято решение о внесении на рассмотрение президента проекта Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.

Помимо этого была отмечена необходимость создания во всех регионах Украины консультативных советов по делам ветеранов областного уровня. Они должны будут заниматься проблемами ветеранов на местах. 

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День Независимости, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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