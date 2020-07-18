День Независимости 2020: у Зеленского хотят провести Шествие ветеранов

"Единогласным решением участники заседания выразили поддержку инициативе ряда ветеранских ГО относительно проведения ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов, как неполитической и объединительной акции, которая призвана продемонстрировать силу и единство защитников нашей страны", - пишет пресс-служба президента.
Также председатель Совета Сергей Куницын проинформировал участников заседания о мероприятиях, запланированных ко Дню памяти защитников Украины 29 августа.
В этот день планируется проведение общегосударственной минуты молчания. Около Михайловского Златоверхого собора пройдет панихида в память о всех погибших защитниках Украины при участии родственников павших героев. Вместе с тем аналогичные акции пройдут и в других городах и селах страны.
Также на заседании Консультативного совета было принято решение о внесении на рассмотрение президента проекта Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.
Помимо этого была отмечена необходимость создания во всех регионах Украины консультативных советов по делам ветеранов областного уровня. Они должны будут заниматься проблемами ветеранов на местах.