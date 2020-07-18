Все из-за российских туристов: Турция может попасть в список стран "красной зоны"

Украина вновь может внести Турцию в список стран "красной зоны". Все из-за российских туристов.

Как сообщила соучредитель украинского национального туроператора Елена Бойко в эфире канала "Украина 24", российским туристам с 1 августа разрешат въезд на турецкие курорты.

"Из хорошего – Албанию вынесли из "красной зоны" и внесли в "зеленую". Людям, которые прибывают оттуда, можно не делать тесты по возвращении. Исконно любимая Черногория тоже не нуждается в тестах при въезде туда. Будем надеяться, что еще что-то откроется. Однако Турция войдет в середине августа в "красную зону". Это моё личное мнение, ведь с 1 августа на турецкие курорты будет разрешен въезд российским гражданам, а там эпидемическая ситуация одна из худших в мире", - прокомментировала Бойко.

Как известно, после посещения стран "красной зоны", украинским туристам придется проходить 14-дневный карантин.

Однако Кабинет Министров своим решением разрешил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из стран "красной зоны" с условием, если они сделают ПЦР-тест на коронавирус после пересечения границы и получат отрицательный результат.

Как известно, 18 июля Минздрав Украины обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон.