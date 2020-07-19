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Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Степанов рассказал, сколько детей "подхватили" COVID-19

Степанов рассказал, сколько детей "подхватили" COVID-19
10:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
В Минздраве поделились, что за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 41 ребенка.

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 731 человека, из них 41 ребенок и 72 медики.

Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболел 731 человек, из них 41 ребенок а также 72 медицинских работника. Были госпитализированы 145 человек. За последние сутки зафиксировано 8 летальных случаев. При этом выздоровели 354 пациента", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии заболело 58 842 человека.

COVID-19 в Украине: еще свыше 700 украинцев "подхватили" коронавирус

"Из них 4170 детей, а также 7958 медработников. В общем выздоровели 30879 человек летальных случаев - 1485", - сообщил министр.

Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки выросло на более чем на 259 тыс., превысив 13,8 млн.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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