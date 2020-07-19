Степанов рассказал, сколько детей "подхватили" COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 731 человека, из них 41 ребенок и 72 медики.
Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболел 731 человек, из них 41 ребенок а также 72 медицинских работника. Были госпитализированы 145 человек. За последние сутки зафиксировано 8 летальных случаев. При этом выздоровели 354 пациента", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии заболело 58 842 человека.
"Из них 4170 детей, а также 7958 медработников. В общем выздоровели 30879 человек летальных случаев - 1485", - сообщил министр.
Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки выросло на более чем на 259 тыс., превысив 13,8 млн.