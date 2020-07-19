В каких областях рано ослаблять карантин: ответ Минздрава

В Минздраве убеждены, что к ослаблению карантина не готовы 8 областей Украины.

По состоянию на 19 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий восемь областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

В частности, в Закарпатской области слишком высокий показатель загруженности коек, в Черниговской - недостаточный охват тестирования, в Волынской области процент выявления новых случаев превышает установленный Минздравом целевой показатель, а в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике. Во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом.

Напомним, в Украине 731 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 354 выздоровели, 8 умерли, 26 478 активных случаев болезни.