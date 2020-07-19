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Генсек ООН: 26 человек в мире владеют таким же богатством, как и половина населения мира

Генсек ООН: 26 человек в мире владеют таким же богатством, как и половина населения мира
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Укринформ
26 самых богатых людей мира владеют объемом богатств, эквивалентным доходам половины населения планеты.

Такое заявление сделал генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш 18 июля в речи, посвященной Дню рождения экс-президента ЮАР Нельсона Манделы.  

Гуттериш отметил, что неравенство принимает разные формы.

"Неравенство в доходах является очень сильным, поскольку 26 самых богатых людей в мире владеют таким же богатством, как и половина населения мира. И это тот случай, когда шансы на жизнь зависят от факторов вроде пола, семьи, этнического происхождения, расы и наличия инвалидности", - заявил генсек ООН.

Гутерриш добавил, что более 70% людей живут в условиях растущего неравенства. Он выделил единственный критерий - разница в уровне доходов.

"Жизнь миллионов людей сегодня во многом определяется факторами, возникающими непосредственно в момент их рождения", - отметил он.

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Генсек ООН считает, что из-за финансового неравенства возникают такие явления, как экономическая нестабильность, коррупция, кризисы, рост преступности. Это в свою очередь приводит к ухудшению физического и психического здоровья людей.

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ООН, Антониу Гутерриш.

Автор:

Телеграф
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