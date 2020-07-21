Годовщина убийства Шеремета: ООН призывает остановить нападение на журналистов

Организация объединенных наций по случаю четвертой годовщины со дня убийства журналиста Павла Шеремета обратилась к властям Украины с требованием обеспечить справедливое наказание для причастных с соблюдением гарантий эффективного и беспристрастного расследования и справедливого суда для подозреваемых.

"В этот день четыре года назад журналист Павел Шеремет был убит во время взрыва в центре Киева. Нападения и убийства на работников СМИ должны прекратиться. Мы призываем украинские власти обеспечить ответственность за это убийство с соблюдением гарантий эффективного и беспристрастного расследования и справедливого судебного разбирательства для подозреваемых", - сказано в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека, обнародованной на официальной странице в Facebook.

В организации отмечают, что в связи с распространением коронавируса введены ограничения в доступе к помещениям судов, но, согласно международным стандартам, судебные заседания должны быть открытыми, если нет особой причины для их закрытия.

"Мы призываем суд обеспечить доступ для журналистов и представителям общественности к судебным заседаниям, в том числе при помощи онлайн-трансляций. Более того, демонстранты, поддерживающие подозреваемых, высказывали угрозы и нападали в присутствии представителей правоохранительных органов на некоторых из журналистов, освещающих процесс по этому делу. Мы призываем власть Украины обеспечить безопасность в судах и привлечь к ответственности виновных", - добавили в Организации.

Как известно, утром 20 июля 2016 года в центре столицы был взорван автомобиль, в котором ехал журналист, один из руководителей интернет-издания "Украинская правда" Павел Шеремет.

В убийстве журналиста подозревают трех человек: военного медика Яну Дугарь, детского врача Юлию Кузьменко и ветерана АТО Андрея Антоненко. Также фигурантами дела являются супруги Владислав и Инна Грищенко.