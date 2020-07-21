21 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

21 июля православные христиане чтят память святого Прокопия Кесарийского, в народе праздник называется Прокопий Жнец. Другие названия праздника - "Прокопий", "Прокопьев день", "Жнец", "Казанская летняя", "Зажинки".

Если поспела черника - наступило время жать озимые хлеба. Эту ягоду собирали в основном дети и старики - взрослые выходили в поле, ее считали чудесной и говорили, что зреет она под комариные песни. В этот день отмечается память мученика Прокопия, который известен в народе под именем жатвенника, поскольку с этого дня начинают жать рожь. Вначале этому святому служили молебен, а уже затем выходили в поле.

Считается, что с этого дня начиналась самая сильная жара, и работающих в поле людей донимали насекомые. Чтобы не жалили осы, мухи, комары, надо было сказать: "Осы, осы, железные носы, не жгите меня, а вам, отец, дам пирога конец". А чтобы не уставала спина, использовали такой заговор: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Как ты, матушка рожь, целый год шаталася, скудалася, так бы и мне, рабу Божьему (имя), жать, да не скудаться". Эти слова надо было произнести перед началом работы.

В народе говорили, что в этот день сама собой появляется камаха - краска червец. В народе думали, что ее приносят на поля ветры из теплых стран и свивают в клубок, который подкатывается под ноги первому встречному.

Считалось, что она достается только тем, кому написано на роду такое счастье, и этому человеку такая находка предвещает благополучие на целый год. В народе говорят: "В день Казанской камаха лежит в одном месте клубком" или "В день Казанской весь червец собирается под один куст".

Что не рекомендуется делать 21 июля:

Начинать новые дела, они вряд ли будут успешными.

Обижаться на кого-либо и ссориться.

Лениться. Удача улыбнется только тем, кто сегодня хорошо потрудится.

Приметы на 21 июля

В жатву и солнце надсаживается.

В ягодный год - дел невпроворот.

Зажинают рожь порою, а живут зимою.

Зерно в колосу - торопись жать полосу.

На Прокопа начинай в огороде прополку.

На Прокопия-жатвенника сильная жара начинается.

Пчелы стали злее - к засухе.

Спелые стручки акации говорят, что ржаная нива созрела.

Страдную пору осилишь - гору с места сдвинешь.

У кого именины 19 июля?

Именины у Прокопия, Александра, Николая, Дмитрия и Федора.