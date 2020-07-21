В "Борисполе" теперь можно предъявить паспорт через приложение "Дія"

В аэропорту "Борисполь" путешественники теперь смогут предъявить цифровые версии паспорта гражданина Украины через приложение "Дія".

"Соответствующие изменения в технологические инструкции аэропорта утверждены Государственной авиационной службой Украины. Опция касается лишь внутренних рейсов и особо актуальна в период карантина", - написал на своей страничке в Facebook глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий также пояснил, как это работает: "После прибытия в аэропорт надо открыть приложение "Дия" и показать экран смартфона на пункте пропуска контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого пассажиру разрешат совершить полет".

Отвечая на вопросы в комментариях, Криклий также отметил, что почти все частные и коммунальные аэропорты адаптируются к новым правилам до конца месяца. Аэропорт Одесса, по его словам, должен ввести нововведение в "пятницу-субботу".

"Дія" ("Держава і я") - это электронный сервис государственных услуг. Он включает в себя веб-портал с услугами онлайн и мобильное приложение.

Мобильная версия заработала еще зимой, веб-портал доступен с 15 апреля.