Масштабная утечка данных через бесплатные VPN: Денисова напомнила об опасностях в сети

После появившихся в сети сообщений об утечке данных пользователей через бесплатные VPN-сервисы, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова напомнила гражданам о важности ответственного отношения к персональным данным при пользовании сетью Интернет. Сообщение соответствующего содержания появилось в Телеграм-канале омбудсмена.

"На фоне появившихся в сети сообщений об утечке данных пользователей через бесплатные VPN-сервисы, омбудсмен акцентирует внимание на необходимости повышения культуры ответственного отношения к личным данным", - сказано в сообщении.

В сообщении указано, что недавно в сеть утек значительный объем данных пользователей бесплатных VPN-сервисов.

"В частности, сообщается о таких приложениях: UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, разработчики которых зарегистрированы в Гонконге", - сообщили в Офисе уполномоченного по правам человека.

Так по данным сервиса vpnMentor, в лог-файлах на незащищенном сервере хранились данные о:

журналах онлайн активности;

информации, которая позволяет непосредственно идентифицировать личность (имена, электронные адреса, домашние адреса);

пароли в незашифрованном виде;

платежная информация относительно расчета Bitcoin;

переписка с технической поддержкой; идентификаторы устройств;

технические характеристики;

учетные данные;

прямые ссылки API Paypal;

информация в отношении стран, пользователями из которых устанавливалась связь.

"Ситуация, скорее всего, была обусловлена тем, что разработчики приложений нарушили принцип целостности и конфиденциальности данных, означающий, что личные данные могут обрабатываться способом, который обеспечивает надлежащую безопасность персональных данных, в том числе, защиту против несанкционированной или противоправной обработки и против непреднамеренной утраты, уничтожения или причинения ущерба, с использованием соответствующих технических и организационных инструментов", - сказано в сообщении.

Омбудсмен, в связи с этим, заявляет о необходимости ответственного отношения к своим персональным данным. В том числе, она отмечает, что гражданам стоит тщательно и внимательно изучить информацию правилах обработки персональных данных при использовании мобильных приложений или веб-сайтов.