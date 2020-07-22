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Масштабная утечка данных через бесплатные VPN: Денисова напомнила об опасностях в сети

Масштабная утечка данных через бесплатные VPN: Денисова напомнила об опасностях в сети
Обновлено 01:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay
После появившихся в сети сообщений об утечке данных пользователей через бесплатные VPN-сервисы, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова напомнила гражданам о важности ответственного отношения к персональным данным при пользовании сетью Интернет. Сообщение соответствующего содержания появилось в Телеграм-канале омбудсмена.

"На фоне появившихся в сети сообщений об утечке данных пользователей через бесплатные VPN-сервисы, омбудсмен акцентирует внимание на необходимости повышения культуры ответственного отношения к личным данным", - сказано в сообщении. 

В сообщении указано, что недавно в сеть утек значительный объем данных пользователей  бесплатных VPN-сервисов.

"В частности, сообщается о таких приложениях: UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, разработчики которых зарегистрированы в Гонконге", - сообщили в Офисе уполномоченного по правам человека.

Так по данным сервиса vpnMentor, в лог-файлах на незащищенном сервере хранились данные о:

  • журналах онлайн активности;
  • информации, которая позволяет непосредственно идентифицировать личность (имена, электронные адреса, домашние адреса);
  • пароли в незашифрованном виде;
  • платежная информация относительно расчета Bitcoin;
  • переписка с технической поддержкой; идентификаторы устройств;
  • технические характеристики;
  • учетные данные;
  • прямые ссылки API Paypal;
  • информация в отношении стран, пользователями из которых устанавливалась связь.

"Ситуация, скорее всего, была обусловлена тем, что разработчики приложений нарушили принцип целостности и конфиденциальности данных, означающий, что личные данные могут обрабатываться способом, который обеспечивает надлежащую безопасность персональных данных, в том числе, защиту против несанкционированной или противоправной обработки и против непреднамеренной утраты, уничтожения или причинения ущерба, с использованием соответствующих технических и организационных инструментов", - сказано в сообщении. 

Персональные данные более 20 миллионов пользователей VPN "утекли" в сеть

Омбудсмен, в связи с этим, заявляет о необходимости ответственного отношения к своим персональным данным. В том числе, она отмечает, что гражданам стоит тщательно и внимательно изучить информацию правилах обработки персональных данных при использовании мобильных приложений или веб-сайтов. 

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Людмила Денисова, VPN..

Автор:

Телеграф
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