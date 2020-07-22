Масштабная утечка данных через бесплатные VPN: Денисова напомнила об опасностях в сети

"На фоне появившихся в сети сообщений об утечке данных пользователей через бесплатные VPN-сервисы, омбудсмен акцентирует внимание на необходимости повышения культуры ответственного отношения к личным данным", - сказано в сообщении.
В сообщении указано, что недавно в сеть утек значительный объем данных пользователей бесплатных VPN-сервисов.
"В частности, сообщается о таких приложениях: UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, разработчики которых зарегистрированы в Гонконге", - сообщили в Офисе уполномоченного по правам человека.
Так по данным сервиса vpnMentor, в лог-файлах на незащищенном сервере хранились данные о:
"Ситуация, скорее всего, была обусловлена тем, что разработчики приложений нарушили принцип целостности и конфиденциальности данных, означающий, что личные данные могут обрабатываться способом, который обеспечивает надлежащую безопасность персональных данных, в том числе, защиту против несанкционированной или противоправной обработки и против непреднамеренной утраты, уничтожения или причинения ущерба, с использованием соответствующих технических и организационных инструментов", - сказано в сообщении.
Омбудсмен, в связи с этим, заявляет о необходимости ответственного отношения к своим персональным данным. В том числе, она отмечает, что гражданам стоит тщательно и внимательно изучить информацию правилах обработки персональных данных при использовании мобильных приложений или веб-сайтов.