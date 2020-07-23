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"С коронавирусом мы справимся": Ляшко рассказал, когда появится вакцина от COVID-19

"С коронавирусом мы справимся": Ляшко рассказал, когда появится вакцина от COVID-19
Обновлено 01:17 Сегодня Телеграф Фото: Украинское радио
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что вакцина от коронавируса появится весной следующего года и это позволит более эффективно бороться с пандемией. Такое мнение он высказал в интервью Украинскому радио.

"Уже сегодня можно делать массовое тестирование все, кто этого хочет, так как тесты уже доступны. В 282 лабораториях на территории Украины эти тесты проводят. Для нас массовое тестирование понимается несколько иначе. Если мы посмотрим закон, который был принят народными депутатами, то он предусматривает тестирование определенных групп населения. И эти группы мы покроем бесплатным тестированием за счет государства. Сейчас мы делаем около 14 тысяч тестов в день, но с тем количеством оборудования, которое приходит в лабораторию, в сентябре возможности возрастут вдвое. Главное сейчас подтянуть и людей. Мы привлекаем лаборантов из других центральных органов исполнительной власти", - рассказал Ляшко. 

Он добавил, что власти приняли решение не проводить централизованную закупку тестов, а равномерно распределили средвства между лабораториями. 

"Каждая из них закупает тесты самостоятельно, в зависимости от того, какими удобнее работать именно с тем оборудованием, которое находится на территории лаборатории. После распределения у нас осталось около 110 млн гривен для дополнительной закупки тест-систем. Мы их будем снова распределять в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах," - отметил Ляшко. 

"С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут или препараты для лечения или вакцина, поскольку ее разработки ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно," - подытожил он. 

Напомним, всего в Украине зафиксировано уже более 60 тыс. случаев инфицирования коронавирусом нового типа. За прошедшие сутки COVID-19 нашли у 829 человек. В лидерах по заболеваемости остаются Киев и Львовщина. 

В мире общее количество зараженных COVID-19 превысило 15 млн человек.

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Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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