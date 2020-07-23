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Режиссер фильма "Земляне" отреагировал на события в Луцке

Режиссер фильма "Земляне" отреагировал на события в Луцке
15:47 Сегодня Телеграф
Один из создателей документального фильма "Земляне" 2005 года выпуска отреагировал на события в Луцке, которые произошли 21 июля.

Режиссер Шон Монсон говорит, что создатели фильма не одобряют террор.

Соответствующий комментарий он разместил у себе на официальной странице "Землян" в Facebook.

"Наше послание - это сострадание ко всем существам. Содержание фильма - это продолжающаяся глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата", - говорится в сообщении.

Монсон порадовался, что все закончилось без жертв и поблагодарил украинские власти за то, что не допустили кровопролития.

  • Во вторник, 21 июля, в Луцке вооруженный Маким Кривош захватил автобус, в котором находились 13 человек.

  • Мужчина выражал недовольство "существующей системы", и призывал политиков и духовенство назвать себя "главными террористами в законе".

  • Выдвинул условие: президент Украины должен записать видеообращение и призвать всех смотреть фильм "Земляне" 2005 года. Зеленский опубликовал соответствующие видео, после освобождения заложников, его удалили. 

  • Сегодня, 23 июля, суд избирает меру пресечения Максиму Кривошу, который 12 часов удерживал людей.

  • Как сообщили в МВД, ему грозит пожизненное заключение. 

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Все по теме:

Луцк, Полиция, Заложники.

Автор:

Телеграф
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