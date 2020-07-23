Режиссер фильма "Земляне" отреагировал на события в Луцке

Один из создателей документального фильма "Земляне" 2005 года выпуска отреагировал на события в Луцке, которые произошли 21 июля.

Режиссер Шон Монсон говорит, что создатели фильма не одобряют террор.

Соответствующий комментарий он разместил у себе на официальной странице "Землян" в Facebook.

"Наше послание - это сострадание ко всем существам. Содержание фильма - это продолжающаяся глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата", - говорится в сообщении.

Монсон порадовался, что все закончилось без жертв и поблагодарил украинские власти за то, что не допустили кровопролития.