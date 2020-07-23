Режиссер фильма "Земляне" отреагировал на события в Луцке

Режиссер Шон Монсон говорит, что создатели фильма не одобряют террор.
Соответствующий комментарий он разместил у себе на официальной странице "Землян" в Facebook.
"Наше послание - это сострадание ко всем существам. Содержание фильма - это продолжающаяся глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата", - говорится в сообщении.
Монсон порадовался, что все закончилось без жертв и поблагодарил украинские власти за то, что не допустили кровопролития.
Во вторник, 21 июля, в Луцке вооруженный Маким Кривош захватил автобус, в котором находились 13 человек.
Мужчина выражал недовольство "существующей системы", и призывал политиков и духовенство назвать себя "главными террористами в законе".
Выдвинул условие: президент Украины должен записать видеообращение и призвать всех смотреть фильм "Земляне" 2005 года. Зеленский опубликовал соответствующие видео, после освобождения заложников, его удалили.
Сегодня, 23 июля, суд избирает меру пресечения Максиму Кривошу, который 12 часов удерживал людей.
Как сообщили в МВД, ему грозит пожизненное заключение.