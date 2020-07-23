На Днепропетровщине автобус слетел в кювет, 15 пассажиров в больнице

В Днепровской области произошло ДТП, 15 человек попали в больницу. Об этом сообщает МВД в Телеграме.

В МВД сообщили, что в Петриковском районе произошла авария, из-за которого 15 пассажиров отправили в больницу.

Полицейские установили, что водитель не смог справится с управлением автобуса из-за чего транспортное средство выехало за предел поезжей части и слетело в кювет, а затем перевернулось.

Сотрудники ГУНП работают на месте аварии с маршрутным автобусом.

Также было отмечено, что во время аварии в транспортном средстве находились около двадцати пассажиров. 15 человек доставили в больницу.

Водитель скрылся с места происшествия.

На данный момент принимают меры для его задержания.

Происшествие зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства.