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На Днепропетровщине автобус слетел в кювет, 15 пассажиров в больнице

На Днепропетровщине автобус слетел в кювет, 15 пассажиров в больнице
20:11 Сегодня Телеграф Фото: ГУНП
В Днепровской области произошло ДТП, 15 человек попали в больницу. Об этом сообщает МВД в Телеграме.

В МВД сообщили, что в Петриковском районе произошла авария, из-за которого 15 пассажиров отправили в больницу.

Полицейские установили, что водитель не смог справится с управлением автобуса из-за чего транспортное средство выехало за предел поезжей части и слетело в кювет, а затем перевернулось.

Сотрудники ГУНП работают на месте аварии с маршрутным автобусом. 

Также было отмечено, что во время аварии в транспортном средстве находились около двадцати пассажиров. 15 человек доставили в больницу.

Водитель скрылся с места происшествия.

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На данный момент принимают меры для его задержания. 

Происшествие зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Украина, ДТП, Днепр, Пострадавшие.

Автор:

Телеграф
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