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Столкнулись легковушка и грузовик: в ДТП в Винницкой области погибли четыре человека

Столкнулись легковушка и грузовик: в ДТП в Винницкой области погибли четыре человека
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 июля, в Литинском районе. В результате аварии погибли четыре человека, полиция возбудила дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

В Винницкой области в районе села Лукашовка утром 23 июля столкнулись "опель" и грузовик, в результате чего погибли четыре человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает управление полиции Винницкой области.

После столкновения грузовой автомобиль MAN выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся. В салоне легкового автомобиля Opel Zafira находилось 7 человек, из них четверо погибли. Двое водителей и двое пассажиров госпитализированы с травмами разной степенью тяжести.

ДТП в Винницкой области 23.07.2020

ДТП в Винницкой области 23.07.2020

ДТП в Винницкой области 23.07.2020

На месте аварии работают правоохранители, устанавливаются причины ДТП. По данному происшествию возбудили уголовное производство. 

Как сообщалось, 18 июля на трассе Одесса-Рени произошло ДТП, в котором на месте погибли шестеро человек. В тот же день, в Одесской области на этой же трассе произошло еще одно смертельное ДТП - фура неудачно пошла на обгон и столкнулась с "газелью", в результате чего погибло двое человек.

12 июля на на Старообуховской трассе под Киевом погибла целая семья. Антон Желепа - виновник ДТП, управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Позже выяснилось, что он уже отсидел срок за смертельное ДТП. На ужасную аварию отреагировал президент Зеленский. В тот же день Верховная Рада приняла законопроект, который ужесточает наказание за вождение в нетрезвом состоянии. 

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ДТП, Авария, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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