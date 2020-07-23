Столкнулись легковушка и грузовик: в ДТП в Винницкой области погибли четыре человека

В Винницкой области в районе села Лукашовка утром 23 июля столкнулись "опель" и грузовик, в результате чего погибли четыре человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает управление полиции Винницкой области.
После столкновения грузовой автомобиль MAN выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся. В салоне легкового автомобиля Opel Zafira находилось 7 человек, из них четверо погибли. Двое водителей и двое пассажиров госпитализированы с травмами разной степенью тяжести.
На месте аварии работают правоохранители, устанавливаются причины ДТП. По данному происшествию возбудили уголовное производство.
Как сообщалось, 18 июля на трассе Одесса-Рени произошло ДТП, в котором на месте погибли шестеро человек. В тот же день, в Одесской области на этой же трассе произошло еще одно смертельное ДТП - фура неудачно пошла на обгон и столкнулась с "газелью", в результате чего погибло двое человек.
12 июля на на Старообуховской трассе под Киевом погибла целая семья. Антон Желепа - виновник ДТП, управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Позже выяснилось, что он уже отсидел срок за смертельное ДТП. На ужасную аварию отреагировал президент Зеленский. В тот же день Верховная Рада приняла законопроект, который ужесточает наказание за вождение в нетрезвом состоянии.