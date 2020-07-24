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Дожди, грозы и жара: прогноз погоды на выходные

Дожди, грозы и жара: прогноз погоды на выходные
Обновлено 08:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня в Украине будет без осадков, установится комфортная летняя погода, а на выходных, 25-26 июля, на западе и севере ожидаются дожди, грозы; на востоке и юге будет жара, местами до +31°.

В пятницу, 24 июля, в большинстве регионов страны ожидается малооблачная с прояснениями погода, дожди и грозы пройдут в Карпатском регионе.

Об этом свидетельствуют данные синоптических карт Украинского гидрометцентра.

На западе страны ясно, в Карпатах дождь,  температура воздуха ночью +12...+14°, днем +24...+26°.

Прогноз погоды на 24.07.2020

Прогноз погоды на 24 июля, фото: meteo.gov.ua

На севере страны без осадков, малооблачная погода, температура воздуха ночью +12...+14°, днем +24...+26°. В Сумской области ночью +11...+13°, днем +23...+25°.

На востоке установится жара, осадков не предвидеться, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях ночью +11...+13°, днем +25...+27°. В Днепропетровской области ночью +16...+18°, днем +26...+28°, а в Запорожской днем до +29...+31°.

В южных регионах и Крыму без дождей, в Одесской области ночью +18...+20°, днем +25...+27°. Николаевской и Херсонской областях ночью +17...+19°, днем +28...+30°. На полуострове ночью +17...+19°, днем +27...+29°. 

В Киеве 24 июля без осадков, погода с прояснениями,  температура воздуха ночью +12...+14°, днем +24...+26°. По области малооблачно, ночью +13...+15°, днем +25...+27°.

На выходных в Украину придут дожди, осадки накроют запад и север страны, а в начале недели переместятся на всю территорию страны. 

Прогноз погоды на 25.07.2020

Прогноз погоды на 25 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26.07.2020

Прогноз погоды на 26 июля, фото: meteo.gov.ua

25 июля на западе и севере дождь, ночью +15...+17°, днем +26...+28°, на востоке ночью +15...+17°, днем +27...+29°. В южных регионах ночью +17...+19°, днем +31...+33°.

26 июля погода существенно не изменится, температура воздуха  ночью +15...+17°, днем +26...+28°. 

Прогноз погоды на 27.07.2020

Прогноз погоды на 27 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28.07.2020

Прогноз погоды на 28 июля, фото: meteo.gov.ua

В понедельник, 27 июля, без осадков, лишь на западе дождь, ночью +17...+19°, днем +26...+28°. 28 июля дожди пройдут во всех областях, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +26...+28°.

Как сообщалось, в будущем климатологи прогнозируют, что температура воздуха постепенно будет повышаться и лето станет угрозой для людей, которые работают под открытым небом.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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