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Стали известны результаты и пороговые баллы ВНО по семи предметам

Стали известны результаты и пороговые баллы ВНО по семи предметам
13:56 Сегодня Телеграф
Завершена обработка ответов и определены результаты ВНО абитуриентов по украинскому языку и литературе, иностранным языкам, истории Украины и биологии.

Абитуриенты, которые проходили внешнее независимое оценивание, получили результаты тестирования с еще семи предметов. Об этом сообщает информационный портал osvita.ua.

24 июля участники ВНО получили результаты по следующим предметам:

  • украинский язык и литература;

  • история Украины;

  • биология;

  • английский язык;

  • немецкий язык;

  • французский язык;

  • испанский язык.

Тестовые работы всех участников тестирования распознаны, идентифицированы и проверены. Результаты тестирования размещены на информационных страницах абитуриентов.

Также, в случае сомнений в объективности определенных результатов, участник тестирования имеет право подать апелляционное заявление, отправив его по почте на адрес Украинского центра оценивания качества образования в течение 5 календарных дней с момента объявления результатов тестирования.

Все участники, преодолевшие определенный экспертами барьер, получили рейтинговую оценку, определенной по шкале от 100 до 200 баллов. Полученный результат тестирования участники ВНО смогут использовать во время вступительной кампании в учреждения высшего образования.

Поскольку результаты внешнего оценивания по вышеупомянутых предметов могут быть учтены как государственная итоговая аттестация за школьный курс, Украинский центр оценивания качества образования составлен и утвержден отдельную таблицу перевода тестовых баллов в шкалу 1-12 баллов.

Кроме того, экспертная комиссия определила пороговые баллы "сдал / не сдал" по указанным предметам:

  • украинский язык и литература - 22 тестовых балла адаптивный порог - 15.

  • иностранные языки - 17 тестовых баллов;

  • история Украины - 25 тестовых баллов;

  • биология - 22 тестовых балла.

Как сообщалось, стартовала дополнительная сессия ВНО, которая продолжиться до 10 августа, результаты обещают объявить до 14 августа. Сегодня учения сдали тестирование по физике

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Все по теме:

Абитуриенты, ВНО, ВНО 2020.

Автор:

Телеграф
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