Борьба со взяточничеством: реестр коррупционеров пополнился 2 тысячами нарушителей

НАПК с начала года внесло в реестр коррупционеров 2018 человек. Больше всего в реестре коррупционеров числятся работники ГУИС и Нацполиции.

В реестр коррупционеров были внесены 2018 человек с начала 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что наибольший процент коррупционеров среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и Нацполиции. Так, в реестр коррупционеров включены 102 сотрудники ГУИС и 175 полицейских.

В НАПК рассказали, что 429 человек совершили уголовные правонарушения, 1532 привлечены к административной и еще 57 - к дисциплинарной ответственности.

За несвоевременную подачу декларации привлечены к административной ответственности привлекли 156 правоохранителей. За несвоевременное уведомление о важных изменениях в имущественном состоянии привлечен один полицейский.

В сравнении с 2019 годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников Нацполиции снизилась на 33%, а ГУИС - на 11%.

Все данные лиц вносятся в реестр после решения суда и привлечения их к ответственности (наложение штрафов, лишение свободы и тому подобное).