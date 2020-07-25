Советник Авакова о "полтавском террористе": Живым или мертвым, но он попадется

Советник главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол убежден, что задержание "полтавского террориста" Романа Скрипника - лишь вопрос времени. Такое мнение он высказал в эфире канала Украина 24.

"Об этом человеке есть вся информация, всех родственников установили. В принципе правоохранители окружили, все просматривается тепловизорами. Никуда он не денется. Ну, сколько человек может пробыть в лесу?", - заявил Апостол.

Он рассказал, что каждый участок леса поделен на квадраты, и они закреплены за каждым подразделением. Впрочем, Апостол констатирует, что в лесу спрятаться просто.

"Но это лишь вопрос времени. Ну, сколько, еще день, еще два", - отметил он.

Апостол убежден, что Скрипник явится сам, если только не покончит с собой.

"Живым или мертвым, но он попадется", - добавил советник главы МВД.

Напомним, в четверг, 23 июля, утром в Полтаве у здания районного суда полицейские проводили задержание угонщика автомобиля. В это время мужчина схватил за руку работника уголовного розыска и достал гранату. После чего он стал угрожать, что подорвет себя вместе с полицейским.

После переговоров удалось уговорить преступника, чтобы он выехал за пределы города. Он обменял копа на офицера полиции Шияна Виталия. И в служебном автомобиле ВАЗ-2115 "Богдан" вместе с заложником покинул Полтаву, проселочными дорогами направился в сторону Киева.

По дороге он отпустил заложника, а в Решетиловском районе он бросил автомобиль и скрылся в лесу.