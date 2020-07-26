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Степанов: 20-25% результатов ПЦР-тестирования могут быть ложноотрицательными

Степанов: 20-25% результатов ПЦР-тестирования могут быть ложноотрицательными
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов 26 июля провел брифинг по ситуации с коронавирусом, в ходе которого рассказал об особенностях ПЦР-тестирования.

"Для ПЦР-тестирования берется мазок с ротоглотки. В случае, если вирус не сконцентрировался в нижних отделениях дыхательного тракта, результат этого теста может быть ложноотрицательным. На правдивость результата также влияет соблюдение условий отбора и транспортирования биологического материала в лабораторию. По разным данным, около 20-25% результатов ПЦР-тестирования могут быть ложноотрицательными", - сказал Степанов. 

Отмечается, что за минувшие сутки зафиксировано 920 случаев заболевания на коронавирусную болезнь, из 67 детей и 63 медработника. Госпитализировано 174 человека.   

За сутки выздоровело 310 человек, умерло - 15. 

За сутки проведено 17 717 тестирований из которых 12 559 - методом ПЦР.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано во Львовской (130), Ивано-Франковской (88) и Закарпатской (67) областях, а также в городе Киев (95). 

В Украине будут по-новому лечить COVID-19

Минздрав отмечает, что благодаря соблюдению простых правил можно существенно снизить риски инфицирования COVID-19: необходимо надевать маски в публичных местах и транспорте, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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