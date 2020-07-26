В Украине будут по-новому лечить COVID-19

Министерство здравоохранения исключило Лопинавир/Ретонавир из протокола лечения больных с коронавирусом и добавило в него новый препарат.

Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19. Некоторые из препаратов оказались неэффективными в лечении коронавирусного заболевания.

Об этом в ходе брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Из протокола был исключен Лопинавир/Ретонавир, а Гидроксихлорохин ("Плаквенил") будет использоваться исключительно при средней тяжести течения болезни COVID-19. Также в протокол был добавлен препарат Дексаметазон.

Степанов отметил, что это гормональный препарат, очень четко расписана схема, каким образом он используется, применяется при каких состояниях. "Он применяется исключительно при кислородно зависимых состояниях", — рассказал Степанов.

Степанов поведал, что такое решение было принято на очередном заседании рабочей группы, которая состоит из ведущих специалистов нашей страны. Были внесены изменения в протоколы лечения.

Напомним, прирост новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине снизился на 186 человек. С 64 849 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 920 зараженных.