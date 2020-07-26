Львовская область возглавила "антирейтинг" COVID-19

В течение прошедших суток, 25 июля, на Львовщине обнаружили 130 случаев коронавируса, что является самым большим показателем среди регионов.

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19. За вчерашний день больше всего случаев коронавируского заболевания было выявлено во Львовской области. Там коронавирусом заболели 130 человек.

Об этом в ходе брифинга рассказал глава министерства здравоохранения Максим Степанов.

Отмечается, что далее в рейтинге:

Киев (95)

Ивано-Франковская область (88)

Ровенская область (81)

Закарпатская область (67)

Напомним, прирост новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине снизился на 186 человек. С 64 849 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 920 зараженных.