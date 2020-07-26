Львовская область возглавила "антирейтинг" COVID-19

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19. За вчерашний день больше всего случаев коронавируского заболевания было выявлено во Львовской области. Там коронавирусом заболели 130 человек.
Об этом в ходе брифинга рассказал глава министерства здравоохранения Максим Степанов.
Отмечается, что далее в рейтинге:
Киев (95)
Ивано-Франковская область (88)
Ровенская область (81)
Закарпатская область (67)
Напомним, прирост новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине снизился на 186 человек. С 64 849 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 920 зараженных.