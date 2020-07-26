Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине будут по-новому лечить COVID-19
В Украине будут по-новому лечить COVID-19
День на Донбассе: ситуация под контролем, несмотря на 15 обстрелов противника
Ситуация на Донбассе под контролем, несмотря на 15 обстрелов
Матч Манчестер Сити - Реал под угрозой из-за коронавируса
Матч Манчестер Сити - Реал под угрозой из-за коронавируса
"Перед зрителями буду откровенной": Ксения Мишина призналась, почему решилась на участие в проекте "Холостячка"
Ксения Мишина рассказала о своих ожиданиях от проекта "Холостячка"

Львовская область возглавила "антирейтинг" COVID-19

Львовская область возглавила "антирейтинг" COVID-19
11:23 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В течение прошедших суток, 25 июля, на Львовщине обнаружили 130 случаев коронавируса, что является самым большим показателем среди регионов.

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19. За вчерашний день больше всего случаев коронавируского заболевания было выявлено во Львовской области. Там коронавирусом заболели 130 человек.

Об этом в ходе брифинга рассказал глава министерства здравоохранения Максим Степанов.

Отмечается, что далее в рейтинге:

  • Киев (95)

  • Ивано-Франковская область (88)

  • Ровенская область (81)

  • Закарпатская область (67)

На Сумщине заявили о антирекорде по COVID-19

Напомним, прирост новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине снизился на 186 человек. С 64 849 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 920 зараженных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Комната желаний": Ольга Куриленко показала самые пикантные кадры (Фото)
02 Худеющим на заметку: сало способствует эффективному похудению
03 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
04 "Продавцам" должностей в Офисе президента вручили подозрение
05 Телеведущая "Утро в большом городе" вышла замуж за вице-премьер-министра Украины (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине немного снизился прирост COVID-19
В Украине немного снизился прирост COVID-19
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Курс валют: почем можно купить доллар и евро
Курс валют: почем можно купить доллар и евро
26 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
26 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь