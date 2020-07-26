Хомчак о прекращении огня: Не поддавайтесь гибридным проявлениям паники и сохраняйте спокойствие

В связи с ведущейся подготовкой к объявлению режима всеобъемлющего прекращения огня, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сделал заявление с призывами не вестись на провокации и не поддаваться панике. Его слова приводит пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Вооруженные силы Украины, как никто другой понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения", - заявил Хомчак.

Он отметил, что уже второй день находится в зоне проведения ООС и удовлетворен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения.

"Еще раз подчеркиваю, что меры по полному и всеобъемлющему прекращению огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать согласно нормам международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокативных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы для жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, повреждения или разрушения инфраструктуры", - сказал он.

Главнокомандующий напомнил, что в зоне ООС были созданы соответствующие резервы на случай нарушения противником достигнутых соглашений, а также о том, что ВСУ готовы дать достойный отпор.

"Призываю не поддаваться направленным провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединиться вокруг своего Войска и своих защитников. Вооруженные силы Украины всегда будут преданы присяге Украинскому Народу и, надеюсь, что эта наиболее масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие, даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться далее ради достижения долгожданного мира ", - подытожил Хомчак.

Как сообщалось ранее, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня должен вступить в силу 27 июля 2020 года.