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Хомчак о прекращении огня: Не поддавайтесь гибридным проявлениям паники и сохраняйте спокойствие

Хомчак о прекращении огня: Не поддавайтесь гибридным проявлениям паники и сохраняйте спокойствие
16:58 Сегодня Телеграф Минобороны Фото: Твиттер
В связи с ведущейся подготовкой к объявлению режима всеобъемлющего прекращения огня, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сделал заявление с призывами не вестись на провокации и не поддаваться панике. Его слова приводит пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Вооруженные силы Украины, как никто другой понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения", - заявил Хомчак. 

Он отметил, что уже второй день находится в зоне проведения ООС и удовлетворен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. 

"Еще раз подчеркиваю, что меры по полному и всеобъемлющему прекращению огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать согласно нормам международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокативных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы для жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, повреждения или разрушения инфраструктуры", - сказал он. 

Главнокомандующий напомнил, что в зоне ООС были созданы соответствующие резервы на случай нарушения противником достигнутых соглашений, а также о том, что ВСУ готовы дать достойный отпор. 

"Призываю не поддаваться направленным провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединиться вокруг своего Войска и своих защитников. Вооруженные силы Украины всегда будут преданы присяге Украинскому Народу и, надеюсь, что эта наиболее масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие, даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться далее ради достижения долгожданного мира ", - подытожил Хомчак.  

Подготовка к полному прекращению огня: украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс

Как сообщалось ранее, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня должен вступить в силу 27 июля 2020 года.  

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС, Руслан Хомчак.

Автор:

Телеграф
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