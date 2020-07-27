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Исследования коронавируса: врач рассказала о главной опасности COVID-19

Исследования коронавируса: врач рассказала о главной опасности COVID-19
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Благодаря исследованиям, появилась информация, каким образом COVID-19 оказывает разрушительное влияние на человеческие легкие. Об этом заявила инфекционист Татьяна Логинова в эфире канала "Украина 24".

По словам Татьяны Логиновой само заболеваниеочень хорошо развивается именно в легких, которые являются для него питательной средой.

Сейчас главная задача врачей это - недопущение прониконовения вируса в легкие (из верхних дыхательных путей в нижние).

Действенной считают раннюю профилактику, по этому обязательно как можно быстрее обратится к медикам, еще до появления осложнений.

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Также Логинова рассказала, какие меры принимают врачи, чтобы не допустить повреждений легких.

А именно:

  • Медики подключают больных к ИВЛ (когда легкие уже повреждены), а этого нужно не допустить;
  • Используются многочисленные противовирусные средства.

"Так, появились данные ученых о действии интерферонов, которые могут связать вирус в первые часы заболевания. Если небольшое воспаление успеет проявиться в легких, то пойдет необратимая связь, пойдет замена ткани на фиброзную. Человек после этого не будет уже иметь такие же дыхательные возможности, как до болезни", - сказала она.

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Все по теме:

Украина, Инфекция, Коронавирус, Covid-19, Татьяна Логинова.

Автор:

Телеграф
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