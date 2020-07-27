Исследования коронавируса: врач рассказала о главной опасности COVID-19

По словам Татьяны Логиновой само заболеваниеочень хорошо развивается именно в легких, которые являются для него питательной средой.
Сейчас главная задача врачей это - недопущение прониконовения вируса в легкие (из верхних дыхательных путей в нижние).
Действенной считают раннюю профилактику, по этому обязательно как можно быстрее обратится к медикам, еще до появления осложнений.
Также Логинова рассказала, какие меры принимают врачи, чтобы не допустить повреждений легких.
А именно:
"Так, появились данные ученых о действии интерферонов, которые могут связать вирус в первые часы заболевания. Если небольшое воспаление успеет проявиться в легких, то пойдет необратимая связь, пойдет замена ткани на фиброзную. Человек после этого не будет уже иметь такие же дыхательные возможности, как до болезни", - сказала она.