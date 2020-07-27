Протесты в Киеве: активисты на Банковой потребовали остановить разоружение военных на передовой

В центре столицы 27 июля прошла акция протеста против договоренностей о прекращении огня, которые уже были нарушены российскими наемниками.

Демонстранты вышли на улицу Банковую под Офис президента, где зачитали требования к Владимиру Зеленскому.

Среди них: остановить разоружение военных на передовой, отменить указ о запрете открывать ответный огонь, начать расследование относительно возможной государственной измены против главы ОПУ Андрея Ермака, советника президента Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана, командующего ВСУ Руслана Хомчака и другое.

После акции под ОПУ, протестующие отправились на улицу Грушевского 9А, где Зеленский жил до переезда в резиденцию в Конча-Заспе, где собирались предъявить требования бывшим соседям "чтобы они все ему передали".

После этого активисты отправились на Майдан.

По словам главы нацполиции Киева Андрея Крищенко, акция прошла без инцидентов, нарушений не зафиксировано. Охраняли правопорядок триста полицейских и нацгвардейцев. По оценкам правоохранителей, на акцию вышли около тысячи человек.