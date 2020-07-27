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Протесты в Киеве: активисты на Банковой потребовали остановить разоружение военных на передовой

Протесты в Киеве: активисты на Банковой потребовали остановить разоружение военных на передовой
Обновлено 23:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В центре столицы 27 июля прошла акция протеста против договоренностей о прекращении огня, которые уже были нарушены российскими наемниками.

Демонстранты вышли на улицу Банковую под Офис президента, где зачитали требования к Владимиру Зеленскому.  

Среди них: остановить разоружение военных на передовой, отменить указ о запрете открывать ответный огонь, начать расследование относительно возможной государственной измены против главы ОПУ Андрея Ермака, советника президента Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана, командующего ВСУ Руслана Хомчака и другое. 

После акции под ОПУ, протестующие отправились на улицу Грушевского 9А, где Зеленский жил до переезда в резиденцию в Конча-Заспе, где собирались предъявить требования бывшим соседям "чтобы они все ему передали". 

Акция под Офисом президента

После этого активисты отправились на Майдан. 

Протесты против разоружения военных на Донбассе

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По словам главы нацполиции Киева Андрея Крищенко, акция прошла без инцидентов, нарушений не зафиксировано. Охраняли правопорядок триста полицейских и нацгвардейцев. По оценкам правоохранителей, на акцию вышли около тысячи человек.

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Киев, Протесты, Донбасс, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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