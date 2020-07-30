Жара отступает: на Украину надвигается холодный фронт с дождями и грозами

В ближайшие дни Украину накроет холодный атмосферный фронт, который принес с собой грозовые дожди. Жара пойдет на спад и температура будет постепенно снижаться на несколько градусов каждый день.

В четверг, 30 июля, в большинстве регионов страны без осадков. Дожди ожидаются в Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Сумкой областях.

На западе Украины сегодня без существенных осадков, малооблачная погода. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +25...+27°. В Закарпатской области и Карпатах без дождей, ночью +15...+17°, днем +26...+28°.

В северных регионах облачная погода с прояснениями, местами дождь. В Черниговской области температура воздуха ночью +18...+20°, днем +26...+28°. В остальных областях ночью +19...+21°, днем +27...+29°.

Прогноз погоды на 30 июля, фото: meteo.gov.ua

На востоке страны преимущественно без осадков, только в Харьковской области возможен дождь. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +31...+33°.

В центре страны пройдут грозы и дожди, в Черкасской и Полтавской областях ночью +18...+20°, днем +29...+31°. В Кировоградской днем до +33°.

На юге страны ясно и жарко, температура воздуха ночью +18...+20°, днем +32...+34°. В Одесской области днем +31...+33°.

В Крыму без осадков, температура воздуха ночью +18...+20°, днем +29...+31°.

В Киеве и области 30 июля без осадков, температура воздуха ночью +19...+21°, днем +26...+28°.

31 июля и 1 августа в Украине немного похолодает, в некоторых регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +22...+24°.

Прогноз погоды на 31 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 августа фото: meteo.gov.ua

По прогнозам синоптиков, 2 и 3 августа температура воздуха снизится, ночью до +13°, днем до комфортных +25°. Существенных дождей не прогнозируют.

Прогноз погоды на 2 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 августа фото: meteo.gov.ua

Напомним, в мощные ливни обрушились на курорты Азовского моря. В поселке Кирилловка подтопленными оказались десятки баз отдыха. В Бердянске дороги превратились в реки, а машины передвигались по окна в воде.