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Ливни затопили курорты на Азовском побережье: в Кирилловке и Бердянске потоп

Ливни затопили курорты на Азовском побережье: в Кирилловке и Бердянске потоп
15:38 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В результате сильных дождей на Азовском побережье, популярные среди украинцев курортные поселки оказались затопленными.

26-27 июля непогода обрушилась на Херсонскую и Запорожскую области. Населенный пункт Кирилловка затопило, по словам очевидцев, за считанные минуты улицы превратились в реки, а на косе пришлось передвигаться по пояс в воде. 

Потоп в Кирилловке 29.07.2020

Потоп в Кирилловке 29.07.2020

Потоп в Кирилловке 29.07.2020

На Федотовой косе из-за сильных дождей десятки баз отдыха ушли под воду. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды и откачивать воду при помощи мотопомп. Спустя сутки после потопа, Федотова коса остается затопленной, хотя вода постепенно убывает. По дороге между селом Степок и Бирючим островом уже можно проехать, говорят в ГСЧС.

Кроме того, сильные ливни обрушились и на Бердянск Запорожской области. По улицам города во время ливней пронеслись мощные потоки воды. Машины передвигались по окна в воде. Без электричества осталась часть города. Мощный ливень сопровождался штормовым ветром, который валил деревья.

В Херсонской области в результате непогоды затопило село Сокологорное в Геническом районе. Подтопленными оказали десятки домохозяйств. В результате сильного дождя уровень воды на улицах достиг около 30 см.  

Как сообщалось, в Украине в ближайшие дни прогнозируют жару, местами до +35 градусов. Грозовые дожди со шквальным ветром ожидаются на юго-востоке страны.

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Все по теме:

Погода, Ливни, Бердянск, Кирилловка.

Автор:

Телеграф
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