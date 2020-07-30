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Ляшко: Украина получит вакцины от коронавируса для 20% населения

Ляшко: Украина получит вакцины от коронавируса для 20% населения
Обновлено 23:34 Чт, 30 Июль 2020 Телеграф Украинская Правда Фото: facebook
Украина получит вакцину от COVID-19 в объемах, которые покроют 20% населения, по доступной цене или бесплатно. Об этом сообщил главсанврач Виктор Ляшко в Фейсбуке.

Состоялась онлайн встреча по участию Украины в механизме COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19).

Участвуя в этом механизме, правительство для реагирования на пандемию COVID-19 сможет обеспечить доступ к лицензированного безопасного и эффективного иммунологического препарата, когда тот станет доступен.

Благодаря этому сотрудничеству, Украина получит вакцину в объемах, которые покроют 20% населения, по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска. 

Он уверяет, что подготовка на уровне страны в массовой вакцинации соответствует мировым требованиям. 

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Ляшко объясняет, что определить, какой именно будет вакцина, до сих пор невозможно, ведь кандидаты различаются как по платформе, так и по способу и кратностью введения.

"Интересно, что сейчас лидерами рассматриваются вакцины, требующие двукратного введения (с повторным введением через 3-4 недели), хотя на последней стадии испытаний находятся также и вакцины с однократным введением. Способами введения могут быть как внутримышечные, так и подкожные инъекции".

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Виктор Ляшко, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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