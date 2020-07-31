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Немчинов: О переписи населения можно говорить в начале 2022 года

Немчинов: О переписи населения можно говорить в начале 2022 года
Обновлено 06:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Для того, чтобы провести перепись населения, нужно запустить процесс, который продлится полтора года. Если запустить его в июле-августе 2020 года, то можно говорить о переписи населения в начале 2022 года. Об этом сказал министр Кабмина Олег Немчинов в эфире телеканала “Дом”.

"Мы реалисты, мы понимаем, что пока нет возможности обезопасить переписчиков, обезопасить, в первую очередь, граждан Украины. В условиях коронавирусной инфекции, пока нет вакцины — мы не можем запускать несколько десятков тысяч человек, которые должны физически контактировать с сотнями и миллионами граждан. Поэтому, я думаю, что это очень затруднительно. А для того, чтобы запустить правильный процесс переписи населения, нужно как минимум за полтора года, по методике ООН, сделать несколько правильных решений. Условно говоря, для того, чтобы начать процесс в июле-августе 2020 года, мы можем говорить о переписи населения в начале 2022 года", — сказал Олег Немчинов.

Он отметил, что можно по-разному делать анализ оценки текущего населения и очень много методик, которые позволяют это делать. 

"Но это все, все-таки, методики околоклассические. То есть, оценка количества звонков, мобильных операторов, данные Пенсионного фонда, данные регистрации и всего остального. Есть, все-таки, достаточно большое количество людей, живущее если не вне социума, то за определениями, скажем так, электронных гаджетов. Поэтому, очень много данных, которые перепись должна дать, но которые мы не можем получить только от того, что человек пользуется мобильным телефоном и в определенной точке проживает и перемещается. Во-первых, погрешность достаточно большая — 3%, если брать оценочные данные про 38 млн — это достаточно большая цифра.

По его словам, есть опыт, как провести перепись населения на оккупированных территориях, но он надеется, что за 1,5-2 года уже не будет оккупированных территорий.

Ранее, КМУ предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 учебном году. Об этом сообщил сайт правительственного портала.

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Украина, Кабмин, Олег Немчинов.

Автор:

Телеграф
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