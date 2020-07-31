31 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В этот день на Киевской Руси не принято было выходить на улицу после захода солнца. Также нельзя было подметать полы.

31 июля Православная церковь почитает память мученика Емилиана Доростольского, который был рабом градоначальника. Однажды власти города выпустила жестокий указ против христиан. Емилиан узнал об этом и очень возмутился, потому что сам был тайным христианином. Он проник в языческое капище и молотком разбил изваяния идолов, опрокинул светильники и алтарь. Из капища мужчина вышел незамеченным.

Когда язычники заметили, что их обитель разгромлена, они пришли в ярость. Толпа напала на проходящего мимо крестьянина, и начала его избивать. Увидев это, Емилиан сказал, что несчастный человек ни в чём не виноват, и это он разгромил капище. Его схватили и отвели к судье. Христианина долго избивали и осудили на сожжение. От пламени Емилиан не умер, но огонь опалил многих язычников, стоявших рядом. Потом костер неожиданно погас. Мученик лег на угли и, прочитав молитву, отдал Богу душу.

В старину в последний день июля заканчивали уборку ржи. Те, кто уже завершил работу в поле, отдыхали и набирались сил для нового цикла сельскохозяйственных работ. На полях священники служили молебен – благословляли новый урожай. Крестьяне точили затупившиеся серпы, клали их кругом на сжатом поле и кропили святой водой.

К этому времени поспевает урожай. Днём хозяйки делали заготовки на зиму. Готовили всевозможные варенья и соленья, мариновали помидоры и огурцы, делали консервы из фруктов и овощей.

Вечером топили баню и всей семьей отправлялись туда, чтобы смыть с себя усталость и трудовой пот. Из ржаных колосьев делали веники и парились ими. Верили, что такие веники снимут усталость, накопившуюся за время страды, и придадут сил на весь следующий год.

В баню в этот день заходили с осторожностью, чтобы не потревожить банника – банного духа. Это существо невидимое, зачастую обнаруживает себя только шумом. Если его разозлить, он начинал стучать, кричать, кидаться горящими углями, мог ошпарить кипятком парильщика или напустить угарного газа.

Еще 31 июля отмечаются такие праздники:

Курбан-байрам

Международный день африканской женщины

Международный день системного администратора

День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского

День святого Игнатиуса Лойолы.

Что не рекомендуется делать 31 июля:

Выходить из дома после заката солнца – могут возникнуть неприятности.

Мыть полы. Сегодня это риск для здоровья.

Ходить в баню в одиночестве и мыться после заката.

Народные приметы на 31 июля

Глухой гром – к небольшому дождю, гулкий — к проливному.

Непрерывный гром – к граду.

Осень будет такой, как два последних дня июля, считали предки.

Если листья на макушках берез пожелтели, осень будет ранней.

Если сосновые и еловые шишки располагаются лишь на самых верхушках деревьев, морозы ударят только ближе к середине января.

У кого именины 19 июля?

Именины у Мирона, Афанасия, Степана, Кузьмы и Ивана.