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Дожди и грозы накроют юго-восток Украины: прогноз погоды на ближайшие дни

Дожди и грозы накроют юго-восток Украины: прогноз погоды на ближайшие дни
08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В последний день июля в Украине будет жарко. местами пройдут грозовые дожди. На выходных погода существенно не изменится, дожди ожидаются на северо-востоке страны.

В пятницу, 31 июля, на большей части территории страны будет сухо и солнечно, кратковременные дожди пройдут на востоке, юге и в центре Украины. 

На западе страны без осадков, лишь в Черновецкий области ожидается сильный дождь. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +23...+25°.  В Карпатах без осадков, ночью +14...+16°, днем +25...+27°.

На севере страны малооблачная погода с прояснениями, в Черниговской и Киевской областях ночью +13...+15°, днем +22...+24°.  В Сумской области ночью +14...+16°, днем +23...+25°.

Прогноз погоды на 31 июля

Прогноз погоды на 31 июля, фото: meteo.gov.ua

На востоке Украины пройдут грозовые дожди, ночью +17...+19°, днем +27...+29°. В Луганской и Запорожской областях ночью +16...+18°, днем +28...+30°.

Во всех южных регионах пройдут дожди, грозы. Температура воздуха ночью +20...+22°, днем +29...+31°. В Николаевской области ночью +19...+21°, днем +31...+33°. В Крыму небольшой дождь, ночью +19...+21°, днем +29...+31°. 

В Киеве 31 июля малооблачная погода, дождей не предвидится, температура воздуха ночью +14...+16°, днем +22...+24°.

На выходных, 1-2 августа, сохранится погода с прояснениями, на севере и западе пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24°. В столице на выходных кратковременный дождь,  ночью +12...+14°, днем +23...+25°.

Прогноз погоды на 1 августа

Прогноз погоды на 1 августа, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 августа

Прогноз погоды на 2 августа, фото: meteo.gov.ua

3 и 4 августа погода существенно не изменится, на западе прогнозируют грозовые дожди. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +26...+28°. 

Прогноз погоды на 3 августа

Прогноз погоды на 3 августа, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 августа

Прогноз погоды на 4 августа, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, непогода обрушилась на Волынскую и Закарпатскую области. Сильный ветер валил деревья и срывал крыши с домов. 

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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