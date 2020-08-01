Август встречает холодно и дождливо: прогноз погоды на начало месяца

В субботу, 1 августа, осадки ожидаются на севере, северо-западе и в Сумской области, на остальной территории Украины - переменная облачность.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"1 августа в Украине кратковременные грозовые дожди вероятные практически повсеместно. Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно сухо и теплее", - написала на своей странице на Facebook синоптик Наталья Диденко.
Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды на субботу, 1 августа, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +22...+24
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +21...+23
Одесса – +27...+29
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +20...+22
Полтава – +22...+24
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +21...+23
"Температура воздуха на Юге ожидается завтра + 25 + 29 градусов. На остальной территории Украины + 22 + 26 градусов, в Закарпатье до +28 градусов", - добавила она.
Также она рассказала, какой будет погода на выходных в столице. По ее словам, в субботу предполагается дождь с грозой, максимальная температура воздуха снизит недавнюю жару до +22, +23 градусов.
В воскресенье более вероятна сухая погода, однако свеженькая. Потепление начнется во вторник, 4 августа.