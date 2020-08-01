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Август встречает холодно и дождливо: прогноз погоды на начало месяца

Август встречает холодно и дождливо: прогноз погоды на начало месяца
Обновлено 09:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня, 1 августа, во всех областях Украины будет прохладнее, чем в предыдущие дни. В некоторых регионах будет дождливо.

В субботу, 1 августа, осадки ожидаются на севере, северо-западе и в Сумской области, на остальной территории Украины - переменная облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"1 августа в Украине кратковременные грозовые дожди вероятные практически повсеместно. Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно сухо и теплее", - написала на своей странице на Facebook синоптик Наталья Диденко.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Погода 1 августа

Прогноз погоды на субботу, 1 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +23...+25

  • Львов – +22...+24

  • Ивано-Франковск – +22...+24

  • Тернополь – +21...+23

  • Черновцы – +22...+24

  • Хмельницкий – +20...+22

  • Луцк – +22...+24

  • Ровно – +21...+23

  • Житомир – +21...+23

  • Винница – +21...+23

  • Одесса – +27...+29

  • Николаев – +26...+28

  • Херсон – +26...+28

  • Симферополь – +26...+28

  • Кропивницкий – +23...+25

  • Черкассы – +22...+24

  • Чернигов – +21...+23

  • Сумы –  +20...+22

  • Полтава – +22...+24

  • Днепр – +24...+26

  • Запорожье – +25...+27

  • Донецк – +24...+26

  • Луганск +23...+25

  • Харьков – +22...+24

  • Киев – +21...+23

"Температура воздуха на Юге ожидается завтра + 25 + 29 градусов. На остальной территории Украины + 22 + 26 градусов, в Закарпатье до +28 градусов", - добавила она.

Погода 2 августа

Также она рассказала, какой будет погода на выходных в столице. По ее словам, в субботу предполагается дождь с грозой, максимальная температура воздуха снизит недавнюю жару до +22, +23 градусов. 

Дожди и грозы накроют юго-восток Украины: прогноз погоды на ближайшие дни

В воскресенье более вероятна сухая погода, однако свеженькая. Потепление начнется во вторник, 4 августа.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Август, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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