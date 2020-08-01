Август встречает холодно и дождливо: прогноз погоды на начало месяца

Сегодня, 1 августа, во всех областях Украины будет прохладнее, чем в предыдущие дни. В некоторых регионах будет дождливо.

В субботу, 1 августа, осадки ожидаются на севере, северо-западе и в Сумской области, на остальной территории Украины - переменная облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"1 августа в Украине кратковременные грозовые дожди вероятные практически повсеместно. Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно сухо и теплее", - написала на своей странице на Facebook синоптик Наталья Диденко.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на субботу, 1 августа, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +22...+24

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +27...+29

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +20...+22

Полтава – +22...+24

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +21...+23

"Температура воздуха на Юге ожидается завтра + 25 + 29 градусов. На остальной территории Украины + 22 + 26 градусов, в Закарпатье до +28 градусов", - добавила она.

Также она рассказала, какой будет погода на выходных в столице. По ее словам, в субботу предполагается дождь с грозой, максимальная температура воздуха снизит недавнюю жару до +22, +23 градусов.

В воскресенье более вероятна сухая погода, однако свеженькая. Потепление начнется во вторник, 4 августа.